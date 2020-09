Obutev, ki bo to jesen navdušila vse!

To sezono boste na svoj račun prišle ljubiteljice gležnjarjev , ki so tokrat bolj robustni in spominjajo na vojaške škornje , a bodo zaradi dodatkov, kot so na primer bleščeči kamenčki na vezalkah, očarali tudi romantične duše. Pozornost vseh, ki si pri izbiri obutve upate biti bolj drzne, bodo zagotovo ukradli gležnjarji v kamuflažnem vzorcu , trendu, ki sicer nikoli ni odšel iz mode, a bo to sezono še bolj v ospredju. Usnjeni gležnjarji Guess so obutev, s katero si lahko privoščite veliko modnih kombinacij, ne glede na vaš stil oblačenja.

Za vsak dan ali pa za posebne priložnosti in ne glede na vaš modni okus. V kolekciji jesenske obutve Guess v trgovinah in spletni trgovini Mass boste zagotovo našli nekaj zase, saj je izjemno raznolika.

Blagovna znamka Guess ima dolgo zgodovino oblikovanja mode in je med tistimi, ki narekujejo trende. Tudi z jesensko kolekcijo superg so upravičili ta sloves. Rdeča nit sta eleganca in sofisticirana ženstvenost, seveda pa kot vedno, v kombinaciji z udobjem in kakovostjo. Kombinacije metalnih odtenkov in laka, kačjega vzorca in laka, svetlikajoči se kamenčki in zanimivi bleščeči detajli na podplatih. Navadnebele ali črne superge pri Guessu nikoli niso samo to in tudi to jesen boste občudovale podrobnosti, ki jih naredijo za nekaj posebnega.

Razočarani ne bodo niti moški, saj je v jesenski kolekciji Guess obutve velika izbira modelov za vse, ki se navdušujete nad izbranim slogom, udobjem in kakovostjo. V novi kolekciji boste tako lahko izbirali med modeli v bolj klasičnih barvah, v beli ali črni, ter med modeli v kombinaciji bele in rdeče ter črne in rumene.

