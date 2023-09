Obveščanje o spornem sadju: je uprava za varno hrano zatajila?

Evropska agencija za varnost hrane je v stališču glede ocene tveganja za zdravje ljudi za pesticid klorpirifos navedla, da genotoksični potencial klorpirifosa ostaja nejasen, zato ni mogoče določiti toksikoloških referenčnih vrednosti. Posledično ni možno kvantitativno oceniti tveganja, ki ga za zdravje potrošnikov predstavlja njuna uporaba. Poleg strupenosti za genetski material so pomembni tudi dokazi v zvezi z razvojnimi nevrološkimi izidi pri otrocih. Prisotnost kloropirifosa v sadju in zelenjavi ter sadnih in zelenjavnih izdelkih lahko predstavlja tveganje za zdravje ljudi , zato njuna uporaba v EU ni dovoljena.

"Uprava ima z zakonom jasno določene pristojnosti. Tudi varovanje zdravja je prva naloga vseh organov v tej državi in tako tudi uprave, ki ima to zapisano tudi v svoji preambuli delovanja," je na novinarski konferenci poudarila Čadonič Špeličeva.

Vendar pa po njenem mnenju uprava, ki deluje znotraj ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ne opravlja svojega dela. "Žal smo bili v preteklosti prevečkrat priča, da je uprava slabo opravila svoje delo, to se pravi, da je naredila premalo ali sploh ni opravila nadzora, ko ga pa je opravila, je neučinkovito ukrepala ali sploh ni ukrepala," je opozorila.

Ob tem je spomnila na letošnje poletje, ko je v javnost prek medijev prišla vest, da so slovenski potrošniki poleti zaužili več ton srbskih breskev in poljskih sliv z vsebnostjo v EU prepovedanega pesticida klorpirifos. Zdi se ji sporno, da so javnost o tem obvestili mediji in ne uprava za varno hrano. "Uprava ni obvestila javnosti, še več, na vprašanje novinarjev ni odgovorila, pri katerih trgovcih se sporna živila nahajajo, temveč je rekla, da gre za poslovno skrivnost. Kaj je večja vrednota kot javno zdravje in kateri dobiček upravičuje neukrepanje oziroma izgovor o poslovni skrivnosti?" se sprašuje.