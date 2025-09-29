Svetli način
Slovenija

Obvezna božičnica: Golobova 'verbalna driska' ali uspešna predvolilna poteza?

Ljubljana, 29. 09. 2025 17.28 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Anže Božič
Komentarji
22

Po odmevni napovedi uzakonitve obvezne božičnice je priljubljenost Golobovi vladi zrasla in je najvišja v zadnjih desetih mesecih. Večina volivcev sicer vladi še vedno nasprotuje, med strankami pa se je razlika med vodilno SDS in drugo Svobodo zmanjšala. O rezultatih tokratnega merjenja političnega utripa v državi, ki so ga za našo medijsko hišo izmerili v Inštitutu Mediana, smo se pogovarjali s prvim ministrom za informiranje Jelkom Kacinom ter podpredsednikom SD Luko Gorškom.

Razlog za rast podpore vladi in levosredinskemu trojčku je bržkone napoved obvezne božičnice, je ocenil Luka Goršek. A ob najnovejših rezultatih v njegovi SD vseeno ne odpirajo šampanjcev. "Ta predlog je lahko dvorezni meč. Ker je predsednik vlade to napoved izrekel brez nekih resnih izračunov, brez posvetovanja s koalicijskimi partnerji kot tudi z ekonomsko-socialnim svetom. Ljudje zdaj pričakujejo, da bodo to dobili in če ne bo prišlo do realizacije tega, je to v bistvu lahko tudi salto mortale," je razmišljal Goršek.

Preberi še Podpora vladi po napovedi božičnice navzgor

Je torej premier Robert Golob s to potezo kupil volivce? "Mislim, da volivci niso naprodaj. Mislim, da je predvsem bleknil, tako kot vedno. Bleknil je brez koalicijskih partnerjev, kot ste slišali. In jaz pri tem njegovem početju že ves čas uporabljam termin verbalna driska. To, kar mu pride na misel, brez da bi se zavedal vseh posledic. To je politično neodgovorno in osebnostno nezrelo," je bil do poteze aktualne oblasti kritičen govornik prejšnje Janševe vlade. Pri tem pa obžaloval, da je vlada raztrgala mini davčno reformo, kot jo je zastavila prejšnja koalicija, saj da je ljudem s tem več vzela, kot jim bo z božičnico dala nazaj. Tudi zaradi takšnih manevrov nekdanji menedžer Golob ne bo ponovil premierskega mandata, je prepričan nekdanji evroposlanec.

(Ne)transparentnost in neizbežnost obrambnega holdinga

Hkrati s polemiko o božičnicah je v obliki podjetja Dovos zaživel tudi obrambni holding. Uradni zastopnik in predsednik uprave je postal javnosti doslej manj znan poslovnež Matej Špragar, šef nadzornikov pa nekdanji sekretar na obrambnem ministrstvu Damir Črnčec. "To je tudi mene zmotilo. Človek, ki je nadzornik in je bil še pred nekaj meseci državni sekretar, je v bistvu šel direktno iz politične funkcije v neko nadzorno funkcijo in bo zdaj nadzoroval državni denar, ki se bo kanaliziral," je komentiral podpredsednik SD. Pri tem pa ga skrbi tudi pomanjkanje parlamentarnega nadzora nad delovanjem holdinga.

Luka Goršek
Luka Goršek FOTO: Aljoša Kravanja

Holding sicer nastaja v času, ko poleg liberalcev, vlado sestavljata še dve levi stranki, naklonjeni pacifističnim politikam. A geopolitična realnost zahteva reakcijo, ocenjuje Goršek. "Žal smo se prebudili v neko novo realnost in nanjo nismo pripravljeni. Tudi leta 2026 - zapomnite si to - se bo pokazalo, da so tudi naše volitve zelo šibkega nadzora, ker bomo imeli več tujih faktorjev, ki se bodo vmešavali v naše volitve prek družbenih omrežij in kibernetskih napadov."

Jelko Kacin
Jelko Kacin FOTO: Aljoša Kravanja

Slovenija je na obrambnem področju zaspala, razmišlja nekdanji obrambni minister in bivši slovenski veleposlanik pri Zvezi Nato Kacin. Večjih obrambnih nakupov država v zadnjih letih ni izpeljala, zdaj pa se morajo države kosati s tujimi droni v svojih zračnih prostorih, ki ustvarjajo "psihoze in nelagodje". Obrambni holding v tem kontekstu vidi kot strateško pomemben. "Zagotovo je dobro, da imamo nek mehanizem, ki omogoča prestrukturiranje posameznih gospodarskih panog, ki bi v nekem trenutku lahko našle nišo. Tako bi lahko del ljudi prezaposlili, prekvalificirali, dali naložbe v neko smer, ki bi dolgoročno omogočale gospodarski razcvet in rast," razmišlja Kacin. Pri tem pa opozarja, da takšen holding potrebuje boljši nadzor.

V tokratnem podkastu tudi o tem, kako sogovornika ocenjujeta potencial novih političnih izzivalcev Vladimirja Prebiliča na levi in Anžeta Logarja na desni? O rošadi Matej Tonin-Jernej Vrtovec, ki bi lahko spodbudila povezovanje manjših strank na desnici. Ter katerih 14 dni bo ključnih za nastanek prihodnje koalicije? Za uvod pa: Ali sta v soboto oba prejela testni SMS-alarm?

popkast božičnica kacin goršek
KOMENTARJI (22)

Polkavalčekrokenrol
29. 09. 2025 18.37
Vlada dela štiri leta predvolilne poteze,recimo prejšnja je naredila največ ko je pretepala in polivala in zapirala narod v krajevne skupnosti,brez tega tudi svobode nebi bilo,bila je tam neka kul koalicija z katero bi zlahka pometli ampak diktatorji ne znajo drugače,ko bo Golob še penzije 10%dvignil bo slika perfektna
ODGOVORI
0 0
Arguss
29. 09. 2025 18.36
Kacin G.O
ODGOVORI
0 0
Pajo_36
29. 09. 2025 18.34
Kaco, kje je kamion z maskami?
ODGOVORI
0 0
Arguss
29. 09. 2025 18.38
Kaj se sploh ti obremenjuješ,.Voda iz pipe ne več taka kot se tebi zdi.
ODGOVORI
0 0
junij66
29. 09. 2025 18.31
Dokler jemljejo, da ne rečem kradejo, naš denar za podkupovanje volivcev, se jim ni treba bati. Imajo še nekaj daril v žaklju.Tik pred volitvami bodo upokojencem obljubili še kaj,morda višji regres, pa imajo par 100K glasov zagotovljenih.
ODGOVORI
0 0
Kimberley Echo
29. 09. 2025 18.16
+5
Načeloma ne komentiram vaše notranje politike, ker me ne sme brigat. Mislim pa, da je g. Golob z izjavo o obvezni Božičnici sam sebi postavil past. Podpora je stranki zrastla, vendar če je ne bo uveljavil (Božičnice), bo pogrnil. Tega mu delavski razred ne bo odpustil. Ta izjava je bila povsem nediplomatska in ga zna drago stat. Izjava človeka "naslednjih 14 dni bo ključnih" pa se mi zdi vehementna, deloma žaljiva.
ODGOVORI
5 0
Bombardirc1
29. 09. 2025 18.14
-5
Sveçarija spet na polno dežura, vsak s po petimi nicki...
ODGOVORI
2 7
devlon
29. 09. 2025 18.00
-12
prej se me bo kupilo z bozicnico kot tistim ušivim koronskim dodatkom, katerega namen je bil samo nabit inflacijo. Ljudje takrat niso imeli kje trošit, kvecjemu vsakem bi bi blo za znizat placo za 20 %, ne pa dodatki..riti pokvarjene
ODGOVORI
2 14
asgard
29. 09. 2025 18.08
+6
saj si dobil bone ne denar.
ODGOVORI
7 1
OrodniK
29. 09. 2025 17.57
+17
Ko je Janša delil "bombončke" državljanom, je bilo zgražanja, stokanja, zaskrbljenosti: ja kdo bo pa to plačal? Mi bomo to plačali! Sedaj ko to počne zmešani nesposobni Golob je pa to oh in sploh.....🤣🤣🤣 Butale!
ODGOVORI
19 2
jank
29. 09. 2025 17.54
-7
Kaco, samo ti ne o nabavi orožja. Nismo pozabili, kakšno sranje od havbic in še kaj si privlekel za velik denar iz Izraela. Na to temo se ne oglašaj, enako kot Janša. Povejta nam, kakšno "napitnino" sta kasirala v Jeruzalemu in čisto nič drugega.
ODGOVORI
5 12
asgard
29. 09. 2025 18.18
+2
Kolko je pa kasiral Danilo Türk kot vrhovni poveljnik ?? Saj je le on podpisal nabavo kot podpiše predcednik vsako nabavo orožja.
ODGOVORI
2 0
Arguss
29. 09. 2025 17.53
+9
Take rabimo kot je Kacin ne pa mamike ,lgbt..... in ilegalni migranti dobrodošli.
ODGOVORI
11 2
matt82
29. 09. 2025 17.52
+8
Ljudem se lepo zdi, da "bojo dobili" božičnico v višini polovice minimalne plače, ne vejo pa, da nam je golob uzel 2 plači na leto, ko je spremenil zakon o dohodnini, ki jo je uvedla pred tem jj vlada, plus to, da nam je golob dal še dodatne davke!!!
ODGOVORI
13 5
Potouceni kramoh
29. 09. 2025 17.48
+11
Božičnice ne bo.Bo pa sahurno Božič.
ODGOVORI
11 0
Dragica Cegler
29. 09. 2025 17.47
+9
Na kanalu a,Golobnjak bo regres izplačal iz dolgotrajne oskrbe.Zdaj pa prešite nor.i golobarski.
ODGOVORI
12 3
Arguss
29. 09. 2025 17.46
+7
Na koncu boste spoznali, da vas lahko rešijo le stari prekaljeni politiki.Žal
ODGOVORI
11 4
Arguss
29. 09. 2025 17.44
+9
Obvezna Božičnica je golobova driska .
ODGOVORI
13 4
Pa kaj
29. 09. 2025 17.41
-10
Kdo vabi to sds trobilo? Sicer pa, v tem trenutku sds vidi, kako so samo vladali..ne bomboncki, ampak podkupovanje..pa se to ni bilo dovolj!!
ODGOVORI
7 17
Slovenska pomlad
29. 09. 2025 17.40
-7
Kacin se ne zaveda svoje odbojnosti in janševizma.
ODGOVORI
6 13
flojdi
29. 09. 2025 17.38
+1
?koga so to spraševali.mene nihče.
ODGOVORI
3 2
kivzfccz
29. 09. 2025 17.37
+16
Nekoč so za vsako malenkost kokodakali,da daje Janša bonbončki. Če bo to dejansko uresniceno bodo to predvolilne bonboniera.
ODGOVORI
17 1
