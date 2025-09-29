Obvezna božičnica: Golobova 'verbalna driska' ali uspešna predvolilna poteza?

Razlog za rast podpore vladi in levosredinskemu trojčku je bržkone napoved obvezne božičnice, je ocenil Luka Goršek. A ob najnovejših rezultatih v njegovi SD vseeno ne odpirajo šampanjcev. "Ta predlog je lahko dvorezni meč. Ker je predsednik vlade to napoved izrekel brez nekih resnih izračunov, brez posvetovanja s koalicijskimi partnerji kot tudi z ekonomsko-socialnim svetom. Ljudje zdaj pričakujejo, da bodo to dobili in če ne bo prišlo do realizacije tega, je to v bistvu lahko tudi salto mortale," je razmišljal Goršek.
Je torej premier Robert Golob s to potezo kupil volivce? "Mislim, da volivci niso naprodaj. Mislim, da je predvsem bleknil, tako kot vedno. Bleknil je brez koalicijskih partnerjev, kot ste slišali. In jaz pri tem njegovem početju že ves čas uporabljam termin verbalna driska. To, kar mu pride na misel, brez da bi se zavedal vseh posledic. To je politično neodgovorno in osebnostno nezrelo," je bil do poteze aktualne oblasti kritičen govornik prejšnje Janševe vlade. Pri tem pa obžaloval, da je vlada raztrgala mini davčno reformo, kot jo je zastavila prejšnja koalicija, saj da je ljudem s tem več vzela, kot jim bo z božičnico dala nazaj. Tudi zaradi takšnih manevrov nekdanji menedžer Golob ne bo ponovil premierskega mandata, je prepričan nekdanji evroposlanec.
(Ne)transparentnost in neizbežnost obrambnega holdinga
Hkrati s polemiko o božičnicah je v obliki podjetja Dovos zaživel tudi obrambni holding. Uradni zastopnik in predsednik uprave je postal javnosti doslej manj znan poslovnež Matej Špragar, šef nadzornikov pa nekdanji sekretar na obrambnem ministrstvu Damir Črnčec. "To je tudi mene zmotilo. Človek, ki je nadzornik in je bil še pred nekaj meseci državni sekretar, je v bistvu šel direktno iz politične funkcije v neko nadzorno funkcijo in bo zdaj nadzoroval državni denar, ki se bo kanaliziral," je komentiral podpredsednik SD. Pri tem pa ga skrbi tudi pomanjkanje parlamentarnega nadzora nad delovanjem holdinga.
Holding sicer nastaja v času, ko poleg liberalcev, vlado sestavljata še dve levi stranki, naklonjeni pacifističnim politikam. A geopolitična realnost zahteva reakcijo, ocenjuje Goršek. "Žal smo se prebudili v neko novo realnost in nanjo nismo pripravljeni. Tudi leta 2026 - zapomnite si to - se bo pokazalo, da so tudi naše volitve zelo šibkega nadzora, ker bomo imeli več tujih faktorjev, ki se bodo vmešavali v naše volitve prek družbenih omrežij in kibernetskih napadov."
Slovenija je na obrambnem področju zaspala, razmišlja nekdanji obrambni minister in bivši slovenski veleposlanik pri Zvezi Nato Kacin. Večjih obrambnih nakupov država v zadnjih letih ni izpeljala, zdaj pa se morajo države kosati s tujimi droni v svojih zračnih prostorih, ki ustvarjajo "psihoze in nelagodje". Obrambni holding v tem kontekstu vidi kot strateško pomemben. "Zagotovo je dobro, da imamo nek mehanizem, ki omogoča prestrukturiranje posameznih gospodarskih panog, ki bi v nekem trenutku lahko našle nišo. Tako bi lahko del ljudi prezaposlili, prekvalificirali, dali naložbe v neko smer, ki bi dolgoročno omogočale gospodarski razcvet in rast," razmišlja Kacin. Pri tem pa opozarja, da takšen holding potrebuje boljši nadzor.
V tokratnem podkastu tudi o tem, kako sogovornika ocenjujeta potencial novih političnih izzivalcev Vladimirja Prebiliča na levi in Anžeta Logarja na desni? O rošadi Matej Tonin-Jernej Vrtovec, ki bi lahko spodbudila povezovanje manjših strank na desnici. Ter katerih 14 dni bo ključnih za nastanek prihodnje koalicije? Za uvod pa: Ali sta v soboto oba prejela testni SMS-alarm?
