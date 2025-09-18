Svetli način
Slovenija

Vlada predlaga obvezno božičnico v višini polovice minimalne plače

Ljubljana, 18. 09. 2025 11.41 | Posodobljeno pred 5 minutami

A.K. , STA
202

Kot je pojasnil minister za finance Klemen Boštjančič, vlada predlaga, da bi bila obvezna božičnica oziroma 14. plača v višini polovice minimalne plače, kar znaša približno 639 evrov. 14. plača je namreč ustaljena praksa v številnih evropskih državah, v Sloveniji pa to ni pravica, čeprav bi si delavci to zaslužili, je izpostavil Boštjančič. Vlada predlaga tudi dvig zgornje meje letnih prihodkov za sodelovanje v sistemu normirancev na 120.000 evrov.

Vlada je na današnji seji razpravljala o uvedbi obvezne božičnice in o spremembi obdavčitve normirancev. S predlaganimi rešitvami želi nasloviti perečo problematiko visokih davkov in prispevkov ter dvigniti konkurenčnost, je v torek pojasnil Robert Golob. 

Klemen Boštjančič
Klemen Boštjančič FOTO: Aljoša Kravanja

Predlagajo obvezno božičnico v višini polovice minimalne plače

Kot je pojasnil minister za finance Klemen Boštjančič, vlada predlaga obvezno 14. plačo oziroma božičnico v višini polovice minimalne plače. Gre za predlog, ki ga dajejo v javno razpravo in v socialni dialog, izhodišče bodo predebatirali skupaj s socialnimi partnerji, je poudaril. Podjetja, ki sicer izplačujejo višjo delovno uspešnost, bodo tako do tega zneska oproščena tudi prispevkov, je še pojasnil.  Državni proračun bi božičnice za javni sektor stale okoli 250 milijonov evrov, so izračunali. 

Vlada pa predlaga tudi dvig zgornje meje letnih prihodkov za sodelovanje v sistemu normirancev na 120.000 evrov.

Kot je ob srečanju z župani in predstavniki gospodarstva jugovzhodne regije v torek povedal Golob, namerava vlada "po zgledu regresa kot neke vrste 13. plače uvesti obvezno božičnico ali 14. plačo", ki bo "razbremenjena vseh davščin in tudi prispevkov". Na ta način želijo po njegovih besedah zmanjšati davčno obremenitev neto prejemkov vseh zaposlenih v državi.

Delodajalske organizacije razburjene, sindikati predlog pozdravljajo

Predlog uvedbe obvezne božičnice je medtem že razburil reprezentativne delodajalske organizacije. V skupni izjavi za javnost so zapisale, da gre za novo obremenitev, ki bi poslabšala konkurenčnost slovenskega gospodarstva, in se obregnile ob "ponovno ignoranco socialnega dialoga" na ravni Ekonomsko-socialnega sveta (ESS).

Božičnica
Božičnica FOTO: Shutterstock

Predstavniki gospodarstva so spomnili, da je bilo o obvezni božičnici govora že leta 2023 ob začetku pogajanj o spremembah zakona o delovnih razmerjih in da je bil to eden izmed predlogov, ki je botroval odhodu delodajalcev iz ESS. Socialni dialog je bil nato zamrznjen skoraj leto dni. V sindikatih medtem predlog pozdravljajo, se pa strinjajo, da mora biti uresničljiv v praksi in obravnavan na ESS.

KOMENTARJI (202)

Po možganski kapi
18. 09. 2025 12.55
Zdaj bo veliko zanimanje za odprtje podjetij in s.p .V naslednjih mesecih pričakujemo pravo evforijo.
ODGOVORI
0 0
Grdoba
18. 09. 2025 12.55
+1
Država bo do konca uničila gospodarstvo v teh nekaj mesecih ko še vladajo.
ODGOVORI
1 0
Po možganski kapi
18. 09. 2025 12.54
Joc ,Strel in ostali mi vas ne potrebujemo bomo že kako.
ODGOVORI
0 0
gremnamorje
18. 09. 2025 12.54
+1
Pol od place za zaposlene mi vzame drzava. Vse kar kupim placam se davek na to. zdaj pa se ta Golob kiti s tujim perjem. Ves dobrohoten, hvalibse z bozicnico, razdeljevanjem dobicka itd., Naj raje davke zniza, ap bodo delavci vsak mesec imeli vecje place. Bozicnico jim ze zdaj izplacujem 800eur.
ODGOVORI
1 0
Kaskader
18. 09. 2025 12.54
+1
Vsaj na jurja bi zaokrožil obljube ... Kahlu je to prineslo 20 dobro plačanih let brez dela...
ODGOVORI
1 0
Po možganski kapi
18. 09. 2025 12.53
Velika večina Slovencev je srečnih, da imamo Robija in Tino.
ODGOVORI
0 0
T-I-T-O
18. 09. 2025 12.53
+1
Najslabša vlada ste v 54 letih kaj sem živ nikoli nism limita potreboval od banke sedaj ga imam ,ker mi je vlada in država lasninjenje pokradla jaz vam samo odpovedi delam in aretacije državne.
ODGOVORI
1 0
TvojLjubečNoviSosedAzilant
18. 09. 2025 12.52
+1
Golob je najslabši od ptičev, serje po tebi, sprehaja se in je vso svinjarijo po mestu...lepo mu pristoji priimek. Me kar prime, da bi povsod po Ljubljani peregrine naselil, da vse golobe požrejo
ODGOVORI
1 0
Po možganski kapi
18. 09. 2025 12.52
+2
Če komu kaj ne paše izvolite na Hrvaško .Anis Ličina je lepo povedal ,da pričakuje še več .
ODGOVORI
2 0
TvojLjubečNoviSosedAzilant
18. 09. 2025 12.55
Ime me spominja nekaj če spremeniš tisto s črko z u
ODGOVORI
0 0
Verus
18. 09. 2025 12.52
+2
2 obvezni zdravstveni zavarovanji, plačilo reči, ki ne obstajajo, obvezne božičnice, obdavčitve, ki srednjeveško desetino naredijo darilo od Boga, podjetja v rdečih številkah, objavljanje lažnih statistik, laganje o povprečni plače, laganje o prostih delovnih mestih, laganje o pomanjkanju delovne sile, objavljanje delovnih mest, ki ne obstajajo in delovnih mest, ki so dobesedno 1400 BRUTO v svetu, v katerem je mesečno življenje 1400 NETO. Vse to so jedra levičarske norosti, ki je kot burja obkrožila svet, ker so uspešno zlorabili obdobje pandemije, da vas spremenijo v komaj misleče hlapce, ki se med seboj sovražite zaradi izmišljenih reči, dokler vam kopnijo možnosti za dostojno življenje. In potem se zgodi napad na ljudi na zavodu za zaposlovanje in socialni, ki pošljejo po več deset prijav na kvazi prosta delovna mesta, javni sektor pa kot napihovalka. Strupen in kot balon. Popoln kaos, odsotnost razuma in objektivnosti.
ODGOVORI
2 0
Ici
18. 09. 2025 12.52
+1
Vlada naj samo pove, kje naj podjetniki ta denar, poleg vseh ostalih obremenitev neto OD, vzamejo in rade volje ga bodo razdelili med zaposlene. Če odgovora na to pripombo nimajo, je ta idejo še ena iz tistih, da je lahko s tujim "aparatom" tolči po koprivah.
ODGOVORI
1 0
nepridiprav
18. 09. 2025 12.51
OK, ampak tudi delavski migranti bi moral dobit - popolnoma enake plače, v popolnoma enakih pogojih. Ne pa da imajo slovenski državljani garantirano minimalno plačo, dodatke, božičnico, itd. za tujce so pa veliko bolj ohlapna pravila, potem pa ni čudno, da se zaposluje ljudi iz Vzhoda.
ODGOVORI
0 0
Po možganski kapi
18. 09. 2025 12.50
Če komu kaj ne paše naj se pogovori z Jenulom ,ki dobro ve kaj potrebuje Slovenija.
ODGOVORI
0 0
Evropa_Evropejcem
18. 09. 2025 12.50
+3
A bodo Kučana oblekli v Božička?
ODGOVORI
3 0
CabezaDeTopo
18. 09. 2025 12.49
+4
Revno slovensko gospodarstvo ne more tega prenest! Že tako vsi bežijo iz te greznice.
ODGOVORI
5 1
JanšaPsihič
18. 09. 2025 12.53
-1
hahaha a ti se zavedas kolko denarja se vrti v gospodarstvu
ODGOVORI
0 1
Po možganski kapi
18. 09. 2025 12.49
+1
Odkar sta se poročila Robi in Tina živimo dosti boljše.
ODGOVORI
2 1
Primula1
18. 09. 2025 12.49
+6
Zdaj je jasno, vlada je ugotovila, da se potaplja. Izmislili so si prevolilni bonbon, ki bo obremenil gospodarstvo in javnemu sektorju zagotovili 14. plačo. Sedaj mora gospodarstvo najti sredstva za 14. plačo za svoje zaposlene, potelg tega bo moralo dodatno luknjo v proračun zapolniti kdo? Ja, spet gospodarstvo. V tejle naši državi se ne splača več imeti podjetje in vam kar povem, vsi prijatelji podjetniki že vlečemo intenzivne poteze, kako in kam preseliti podjetje. Pa naj ima javni sektor svojo državo.....
ODGOVORI
6 0
Žuža88
18. 09. 2025 12.51
-2
Isto je pocela Janseva vlada...
ODGOVORI
1 3
JanšaPsihič
18. 09. 2025 12.49
+3
upokojenci ki se bunite....pa obsojate goloba....pa zakaj vam ne da itd....odkar se zavedam jamrate za penzije....ne samo 3 leta......kaj vam je pa janez dal....glih tako ste jamrali
ODGOVORI
4 1
Žuža88
18. 09. 2025 12.54
Tok nizke penzije ja, zivijo pa v bajtah vredni pol milijona pa gor. Ampak oni so revezi brez denarja.
ODGOVORI
0 0
Majzelj
18. 09. 2025 12.48
+2
Jaz obljubim 1500, kdo da več?
ODGOVORI
2 0
