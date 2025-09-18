Vlada predlaga obvezno božičnico v višini polovice minimalne plače

Vlada je na današnji seji razpravljala o uvedbi obvezne božičnice in o spremembi obdavčitve normirancev. S predlaganimi rešitvami želi nasloviti perečo problematiko visokih davkov in prispevkov ter dvigniti konkurenčnost, je v torek pojasnil Robert Golob.
Predlagajo obvezno božičnico v višini polovice minimalne plače
Kot je pojasnil minister za finance Klemen Boštjančič, vlada predlaga obvezno 14. plačo oziroma božičnico v višini polovice minimalne plače. Gre za predlog, ki ga dajejo v javno razpravo in v socialni dialog, izhodišče bodo predebatirali skupaj s socialnimi partnerji, je poudaril. Podjetja, ki sicer izplačujejo višjo delovno uspešnost, bodo tako do tega zneska oproščena tudi prispevkov, je še pojasnil. Državni proračun bi božičnice za javni sektor stale okoli 250 milijonov evrov, so izračunali.
Vlada pa predlaga tudi dvig zgornje meje letnih prihodkov za sodelovanje v sistemu normirancev na 120.000 evrov.
Kot je ob srečanju z župani in predstavniki gospodarstva jugovzhodne regije v torek povedal Golob, namerava vlada "po zgledu regresa kot neke vrste 13. plače uvesti obvezno božičnico ali 14. plačo", ki bo "razbremenjena vseh davščin in tudi prispevkov". Na ta način želijo po njegovih besedah zmanjšati davčno obremenitev neto prejemkov vseh zaposlenih v državi.
Delodajalske organizacije razburjene, sindikati predlog pozdravljajo
Predlog uvedbe obvezne božičnice je medtem že razburil reprezentativne delodajalske organizacije. V skupni izjavi za javnost so zapisale, da gre za novo obremenitev, ki bi poslabšala konkurenčnost slovenskega gospodarstva, in se obregnile ob "ponovno ignoranco socialnega dialoga" na ravni Ekonomsko-socialnega sveta (ESS).
Predstavniki gospodarstva so spomnili, da je bilo o obvezni božičnici govora že leta 2023 ob začetku pogajanj o spremembah zakona o delovnih razmerjih in da je bil to eden izmed predlogov, ki je botroval odhodu delodajalcev iz ESS. Socialni dialog je bil nato zamrznjen skoraj leto dni. V sindikatih medtem predlog pozdravljajo, se pa strinjajo, da mora biti uresničljiv v praksi in obravnavan na ESS.
