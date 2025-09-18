Vlada predlaga obvezno božičnico v višini polovice minimalne plače

Vlada je na današnji seji razpravljala o uvedbi obvezne božičnice in o spremembi obdavčitve normirancev. S predlaganimi rešitvami želi nasloviti perečo problematiko visokih davkov in prispevkov ter dvigniti konkurenčnost, je v torek pojasnil Robert Golob.

Kot je pojasnil minister za finance Klemen Boštjančič, vlada predlaga obvezno 14. plačo oziroma božičnico v višini polovice minimalne plače. Gre za predlog, ki ga dajejo v javno razpravo in v socialni dialog, izhodišče bodo predebatirali skupaj s socialnimi partnerji, je poudaril. Podjetja, ki sicer izplačujejo višjo delovno uspešnost, bodo tako do tega zneska oproščena tudi prispevkov, je še pojasnil. Državni proračun bi božičnice za javni sektor stale okoli 250 milijonov evrov, so izračunali.

Vlada pa predlaga tudi dvig zgornje meje letnih prihodkov za sodelovanje v sistemu normirancev na 120.000 evrov.

Kot je ob srečanju z župani in predstavniki gospodarstva jugovzhodne regije v torek povedal Golob, namerava vlada "po zgledu regresa kot neke vrste 13. plače uvesti obvezno božičnico ali 14. plačo", ki bo "razbremenjena vseh davščin in tudi prispevkov". Na ta način želijo po njegovih besedah zmanjšati davčno obremenitev neto prejemkov vseh zaposlenih v državi.