Slovenija

Obvezna božičnica: 319, 639 ali slabih 1300 evrov?

Ljubljana, 24. 09. 2025 19.01 | Posodobljeno pred 29 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Žiga Bonča
Komentarji
6

Ne samo uvedba obvezne božičnice, ki jo je obljubil premier Golob, tudi njena višina, 640 evrov, je očitno še negotova. Minister za delo Luka Mesec je za našo televizijo potrdil, da bodo o tem potrebna pogajanja s socialnimi partnerji. In da drugačnega procesa ne vidi.

Najprej nekaj izjav, ki so bile izrečene v zadnjem tednu. 

"Naš predlog je, da bi vsak zaposleni prejel dodatno izplačilo na sistematičen in predvidljiv način v višini polovice minimalne plače," je povedal minister za finance Klemen Boštjančič. In na vprašanje, ali je možno, da predlog umaknejo: "Odvisno od socialnega dialoga, seveda, vse je možno." "Božičnica bo. Za vse. Obvezna," je zagotovil premier Robert Golob. "Se mi zdi to, kar se zadnje dni vrtimo okrog posamezne besede, ki jo je kdo rekel, pravzaprav nesmiselno," tako pa še Boštjančič.

Božičnica
Božičnica FOTO: Shutterstock

Pa se torej vrnimo na začetek in poglejmo, kaj piše črno na belem. V vladnih izhodiščih so navedeni trije možni zneski božičnice, 319 evrov, slabih 640 evrov in slabih 1300 evrov, in kot pravi minister za delo, so to zneski, o katerih se bodo pogajali s socialnimi partnerji.

"To so izhodišča za pogajanja tako, tudi če boste šli gledat, kako smo delali pokojninsko reformo, vlada je sprejela izhodišča, jih predložila Ekonomsko-socialnemu svetu in skozi pogajanja smo prišli do odgovorov. Jaz tukaj ne pričakujem nobenega drugačnega procesa," pravi minister za delo Luka Mesec.

Med naključnimi mimoidočimi je težko najti koga, ki bi božičnici nasprotoval. "Seveda jo podpiram, če je denar, in upam, da ga bodo imeli od kod vzeti," pravi naš sogovorec.

Kaj pa pravijo delodajalci?

Delodajalce pa je zmotil predvsem način, premierjeva napoved o obvezni božičnici, še preden bi se o tem pogajali. "Če bo šlo vse po pravilnem postopku skozi ESS in skozi parlament, zakon ne bo sprejet pred novembrom, to pomeni, takoj po tem, ko bo zakon sprejet, bo treba zagotoviti sredstva in božičnico izplačati, kar je nemogoče," je v naši oddaji 24UR zvečer povedal izvršni direktor GZS Mitja Gorenšček. "Pričakujemo, da bo predsednik vlade izpolnil svojo obljubo in da bo božičnica izplačana že za leto 2025," pa je dejal predsednik ZSSS Andrej Zorko.

Če bi bila uveljavljena božičnica v višini slabih 320 evrov, bi sicer to pomenilo bistveno nižji strošek za delodajalce. Strošek javnega sektorja v tem primeru ne bi več znašal 118 milijonov evrov, ampak 59 milijonov evrov.

"V petek zjutraj imamo kolegij Ekonomsko-socialnega sveta, da se dogovorimo, kako bomo o tej temi peljali socialni dialog, to je zame edini okvir," še zaključi Mesec in poudarja, da pravila, ki veljajo za socialni dialog, doslej niso bila kršena.

robert golob božičnica obvezna božičnica
S katerimi energenti se lahko to zimo ogrevamo najceneje?

Ljubljana: trg divja, povprečna cena kvadratnega metra že 4.448 evrov

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BUONcaffee
24. 09. 2025 21.27
+1
Raje naj ima država denar, bo bolje porabljen kot da ga mečemo stran.
ODGOVORI
1 0
BUONcaffee
24. 09. 2025 21.26
+1
Lahko uvozimo cenejšo delovno silo, pa niti ne praznujejo Božič, tako da država lahko prišpara. Raje razmislimo kako nagraditi uspešne menedžerje in direktorje kateri skrbijo za nas.
ODGOVORI
1 0
frenk707
24. 09. 2025 21.25
+1
Kmet, bankir in kapitalist (delodajalec) ne bo nikoli nič prispeval prostovoljno,.... jim je treba vzeti!
ODGOVORI
2 1
Srebrnl breg
24. 09. 2025 21.22
+1
4500 evrov pa gotovo.
ODGOVORI
1 0
BUONcaffee
24. 09. 2025 21.22
+1
Bo ali ne bo???
ODGOVORI
1 0
blazter
24. 09. 2025 21.20
Nočem! Ker bom nekje drugje prikrajšan. Pa šef bo slabe volje, ne bo za preser....
ODGOVORI
0 0
