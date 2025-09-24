Obvezna božičnica: 319, 639 ali slabih 1300 evrov?

Najprej nekaj izjav, ki so bile izrečene v zadnjem tednu.
"Naš predlog je, da bi vsak zaposleni prejel dodatno izplačilo na sistematičen in predvidljiv način v višini polovice minimalne plače," je povedal minister za finance Klemen Boštjančič. In na vprašanje, ali je možno, da predlog umaknejo: "Odvisno od socialnega dialoga, seveda, vse je možno." "Božičnica bo. Za vse. Obvezna," je zagotovil premier Robert Golob. "Se mi zdi to, kar se zadnje dni vrtimo okrog posamezne besede, ki jo je kdo rekel, pravzaprav nesmiselno," tako pa še Boštjančič.
Pa se torej vrnimo na začetek in poglejmo, kaj piše črno na belem. V vladnih izhodiščih so navedeni trije možni zneski božičnice, 319 evrov, slabih 640 evrov in slabih 1300 evrov, in kot pravi minister za delo, so to zneski, o katerih se bodo pogajali s socialnimi partnerji.
"To so izhodišča za pogajanja tako, tudi če boste šli gledat, kako smo delali pokojninsko reformo, vlada je sprejela izhodišča, jih predložila Ekonomsko-socialnemu svetu in skozi pogajanja smo prišli do odgovorov. Jaz tukaj ne pričakujem nobenega drugačnega procesa," pravi minister za delo Luka Mesec.
Med naključnimi mimoidočimi je težko najti koga, ki bi božičnici nasprotoval. "Seveda jo podpiram, če je denar, in upam, da ga bodo imeli od kod vzeti," pravi naš sogovorec.
Kaj pa pravijo delodajalci?
Delodajalce pa je zmotil predvsem način, premierjeva napoved o obvezni božičnici, še preden bi se o tem pogajali. "Če bo šlo vse po pravilnem postopku skozi ESS in skozi parlament, zakon ne bo sprejet pred novembrom, to pomeni, takoj po tem, ko bo zakon sprejet, bo treba zagotoviti sredstva in božičnico izplačati, kar je nemogoče," je v naši oddaji 24UR zvečer povedal izvršni direktor GZS Mitja Gorenšček. "Pričakujemo, da bo predsednik vlade izpolnil svojo obljubo in da bo božičnica izplačana že za leto 2025," pa je dejal predsednik ZSSS Andrej Zorko.
Če bi bila uveljavljena božičnica v višini slabih 320 evrov, bi sicer to pomenilo bistveno nižji strošek za delodajalce. Strošek javnega sektorja v tem primeru ne bi več znašal 118 milijonov evrov, ampak 59 milijonov evrov.
"V petek zjutraj imamo kolegij Ekonomsko-socialnega sveta, da se dogovorimo, kako bomo o tej temi peljali socialni dialog, to je zame edini okvir," še zaključi Mesec in poudarja, da pravila, ki veljajo za socialni dialog, doslej niso bila kršena.
