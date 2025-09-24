Obvezna božičnica: 319, 639 ali slabih 1300 evrov?

"Naš predlog je, da bi vsak zaposleni prejel dodatno izplačilo na sistematičen in predvidljiv način v višini polovice minimalne plače," je povedal minister za finance Klemen Boštjančič . In na vprašanje, ali je možno, da predlog umaknejo: "Odvisno od socialnega dialoga, seveda, vse je možno." "Božičnica bo. Za vse. Obvezna," je zagotovil premier Robert Golob . "Se mi zdi to, kar se zadnje dni vrtimo okrog posamezne besede, ki jo je kdo rekel, pravzaprav nesmiselno," tako pa še Boštjančič.

Pa se torej vrnimo na začetek in poglejmo, kaj piše črno na belem. V vladnih izhodiščih so navedeni trije možni zneski božičnice, 319 evrov, slabih 640 evrov in slabih 1300 evrov, in kot pravi minister za delo, so to zneski, o katerih se bodo pogajali s socialnimi partnerji.

"To so izhodišča za pogajanja tako, tudi če boste šli gledat, kako smo delali pokojninsko reformo, vlada je sprejela izhodišča, jih predložila Ekonomsko-socialnemu svetu in skozi pogajanja smo prišli do odgovorov. Jaz tukaj ne pričakujem nobenega drugačnega procesa," pravi minister za delo Luka Mesec.

Med naključnimi mimoidočimi je težko najti koga, ki bi božičnici nasprotoval. "Seveda jo podpiram, če je denar, in upam, da ga bodo imeli od kod vzeti," pravi naš sogovorec.