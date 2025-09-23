Obvezna božičnica: so se delodajalci pripravljeni pogajati?

V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili predsedujočega Ekonomsko-socialnemu svetu in glavnega izvršnega direktorja Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Mitjo Gorenščka ter novega predsednika Zveze svobodnih sindikatov Andreja Zorka.
Gorenšček je po nastopu Roberta Goloba v parlamentu sporočil, da razprave o božičnici na seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) sploh ne bo, dokler socialni partnerji ne prejmejo pojasnil premierja. Ob tem opozarja, da se podjetja še kako zavedajo pomena svojih zaposlenih ter da je prav zaradi skrbi za zaposlene in njihova delovna mesta potrebna razsodnost pri sprejemanju na prvi pogled všečnih ukrepov.
"Te zadeve običajno sodijo na sejo Ekonomsko-socialnega sveta, nas pa je zmotila izjava predsednika vlade, ko je že vnaprej postavil glavne parametre božičnice. Povedal je, da bo obvezna, da bo že v letošnjem letu in da bo znašala 640 evrov na zaposlenega. Sprašujemo se, kaj nam sploh še preostane za socialni dialog," je dejal Gorenšček, ki je ob tem dodal, da so se sicer pripravljeni pogajati, če vedo, da je kompromis mogoč.
Slednjega pa trenutno ne vidijo, zato so od Goloba zahtevali, da jim pojasni, koliko je prostora v pogajanjih za kompromis ter kaj od povedanega je že odločeno. "Tega odgovora še nismo dobili, dali smo mu rok do petka," je dodal.
Zorko je medtem poudaril, da delovanje ESS jasno določa, kdo je tisti organ, ki podaja predlog dnevnega reda za sejo ESS - kolegij sveta. "Kolegij je sklican ta petek, pričakujem pa, da bo naslednji teden tudi izredna seja, na kateri bomo obravnavali proračunske dokumente kot tudi božičnico," je dodal.
Ob tem je poudaril, da je vlada na Ekonomsko-socialni svet poslala izhodišča, ki še niso zakon ter da manevrski prostor za pogajanja obstaja: "V izhodiščih so navedene tri različne višine, prostor pa je tudi v tem, da sklenemo kje, kako in na kakšen način jo bomo vpeljali."
V Zvezi svobodnih sindikatov sicer podpirajo uvedbo obvezne božičnice in upajo, da ne gre zgolj za predvolilno obljubo oz. predvolilni bombonček. "Gre namreč za obljubo, ki je že bila dana v koalicijski pogodbi, njen prvi poskus pa je bil že leta 2022, ko smo spreminjali ZDR in je bil predlog umaknjen," je dodal.
Celoten pogovor si oglejte v priloženem videoposnetku.
