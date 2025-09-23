Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi se Voyo
Slovenija

Obvezna božičnica: so se delodajalci pripravljeni pogajati?

Ljubljana, 23. 09. 2025 22.17 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
24UR ZVEČER
Komentarji
0

Nas čaka državljanska nepokorščina, če bodo v parlamentu poslanci vladajoče koalicije sprejeli predlog obvezne božičnice? Ob tem v ospredje prihaja tudi vprašanje, koliko je sploh vredna beseda oziroma podpis finančnega ministra Klemna Boštjančiča, gospodarskega ministra Matjaža Hana in ministra za delo Luke Mesca. Zakaj? Letošnjega aprila so se s podpisom zavezali, da davčnih sprememb ne bodo sprejemali brez soglasja socialnih partnerjev, zdaj pa se zdi, da na Ekonomsko-socialni svet prihajajo z ultimatom. So gospodarstveniki in sindikati pripravljeni na kakšen kompromis?

Več videovsebin
  • Iz 24UR ZVEČER: Pogovor z Gorenščkom in Zorkom
    14:45
    Iz 24UR ZVEČER: Pogovor z Gorenščkom in Zorkom
  • Iz 24UR ZVEČER: Odzivi na božičnico
    02:56
    Iz 24UR ZVEČER: Odzivi na božičnico

V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili predsedujočega Ekonomsko-socialnemu svetu in glavnega izvršnega direktorja Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Mitjo Gorenščka ter novega predsednika Zveze svobodnih sindikatov Andreja Zorka.

Gorenšček je po nastopu Roberta Goloba v parlamentu sporočil, da razprave o božičnici na seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) sploh ne bo, dokler socialni partnerji ne prejmejo pojasnil premierja. Ob tem opozarja, da se podjetja še kako zavedajo pomena svojih zaposlenih ter da je prav zaradi skrbi za zaposlene in njihova delovna mesta potrebna razsodnost pri sprejemanju na prvi pogled všečnih ukrepov.

"Te zadeve običajno sodijo na sejo Ekonomsko-socialnega sveta, nas pa je zmotila izjava predsednika vlade, ko je že vnaprej postavil glavne parametre božičnice. Povedal je, da bo obvezna, da bo že v letošnjem letu in da bo znašala 640 evrov na zaposlenega. Sprašujemo se, kaj nam sploh še preostane za socialni dialog," je dejal Gorenšček, ki je ob tem dodal, da so se sicer pripravljeni pogajati, če vedo, da je kompromis mogoč. 

Slednjega pa trenutno ne vidijo, zato so od Goloba zahtevali, da jim pojasni, koliko je prostora v pogajanjih za kompromis ter kaj od povedanega je že odločeno. "Tega odgovora še nismo dobili, dali smo mu rok do petka," je dodal.

Preberi še OZS ob obvezni božičnici grozi tudi z državljansko nepokorščino

Zorko je medtem poudaril, da delovanje ESS jasno določa, kdo je tisti organ, ki podaja predlog dnevnega reda za sejo ESS - kolegij sveta. "Kolegij je sklican ta petek, pričakujem pa, da bo naslednji teden tudi izredna seja, na kateri bomo obravnavali proračunske dokumente kot tudi božičnico," je dodal.

Ob tem je poudaril, da je vlada na Ekonomsko-socialni svet poslala izhodišča, ki še niso zakon ter da manevrski prostor za pogajanja obstaja: "V izhodiščih so navedene tri različne višine, prostor pa je tudi v tem, da sklenemo kje, kako in na kakšen način jo bomo vpeljali."

V Zvezi svobodnih sindikatov sicer podpirajo uvedbo obvezne božičnice in upajo, da ne gre zgolj za predvolilno obljubo oz. predvolilni bombonček. "Gre namreč za obljubo, ki je že bila dana v koalicijski pogodbi, njen prvi poskus pa je bil že leta 2022, ko smo spreminjali ZDR in je bil predlog umaknjen," je dodal.

Celoten pogovor si oglejte v priloženem videoposnetku.

božičnica mitja gorenščak andreja zorko pogajanja
Naslednji članek

Centri za socialno delo prejeli 4000 vlog, izdali pa še niti ene odločbe

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256