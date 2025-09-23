Obvezna božičnica: so se delodajalci pripravljeni pogajati?

V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili predsedujočega Ekonomsko-socialnemu svetu in glavnega izvršnega direktorja Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Mitjo Gorenščka ter novega predsednika Zveze svobodnih sindikatov Andreja Zorka.

Gorenšček je po nastopu Roberta Goloba v parlamentu sporočil, da razprave o božičnici na seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) sploh ne bo, dokler socialni partnerji ne prejmejo pojasnil premierja. Ob tem opozarja, da se podjetja še kako zavedajo pomena svojih zaposlenih ter da je prav zaradi skrbi za zaposlene in njihova delovna mesta potrebna razsodnost pri sprejemanju na prvi pogled všečnih ukrepov.

"Te zadeve običajno sodijo na sejo Ekonomsko-socialnega sveta, nas pa je zmotila izjava predsednika vlade, ko je že vnaprej postavil glavne parametre božičnice. Povedal je, da bo obvezna, da bo že v letošnjem letu in da bo znašala 640 evrov na zaposlenega. Sprašujemo se, kaj nam sploh še preostane za socialni dialog," je dejal Gorenšček, ki je ob tem dodal, da so se sicer pripravljeni pogajati, če vedo, da je kompromis mogoč.

Slednjega pa trenutno ne vidijo, zato so od Goloba zahtevali, da jim pojasni, koliko je prostora v pogajanjih za kompromis ter kaj od povedanega je že odločeno. "Tega odgovora še nismo dobili, dali smo mu rok do petka," je dodal.