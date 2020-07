Obvezna oprema za kolesarke navdušence

Za to ne potrebujete kombija, poltovornjaka ali avtobusa. SUV Peugeot 5008 je tisti »superavto«, ki ima ogromno prostora v prtljažniku , v drugi vrsti pa sprejme kar 3 otroške sedeže, in je idealen, da se z njim odpravite na kolesarski izlet. Z modernim in dinamičnim okoljem navduši za volanom, hkrati pa se suvereno pelje tako po avtocesti do morja kot po makadamu v hribe. Elegantna streha Black Diamond pri tem prefinjeno poudari linije vozila, z varnim prevozom koles pa tudi ni težav, saj strešni prtljažnik in nosilci sprejmejo do štiri kolesa.

Ste tudi vi bližnjo okolico po asfaltu in kolovozih spoznali do obisti, z gorskim kolesom pa prevozili še tiste najbolj skrite stezice domačih gozdov in vršacev? Si želite s svojo družino in prijatelji prekolesariti še malo bolj oddaljene kolesarske poti kamor se je najprej potrebno pripeljati z avtomobilom?

Nosilci za prevoz koles na vlečni kljuki so nekoliko dražja rešitev, če na vozilu še nimaš kljuke, saj je treba upoštevati še nakup in strokovno montažo le-te. Nosilec sicer sodi med bolj uporabne in lahkotne načine prevoza koles, sploh za tiste, ki pogosto prevažajo več koles ali imajo električna. Namestitev nosilca in sistem pripenjanja koles je enostaven, nekateri so opremljeni z možnostjo nagiba in omogočajo neoviran dostop do prtljažnika. Vožnja koles je udobna, poraba ni bistveno višja od običajne, pri parkiranju pa je potrebna previdnost. Z nosilci opremljeno vozilo je daljše, v primeru dežja pa je zaradi pršenja kolesa priporočljivo pokriti s ponjavo.

Prevoz koles na strehi je najbolj pogosta rešitev aktivnih družin. SUV Peugeot 5008 ima nameščene strešne sani, na katere se namesti prečke in nosilce koles. Ti omogočajo, da brez težav in skrbi prevažaš štiri kolesa, prtljažnik pa uporabljaš za drugo prtljago. Pri namestitvi je potrebno nekaj vaje, moči in previdnosti, med vožnjo pa je treba biti pozoren na višino, predvsem v podvozih in garažah.

Če je prostora dovolj, in SUV Peugeot 5008 s tem res nima težav, lahko kolo pospraviš kar v prtljažnik. Enostavno podreš oziroma sklopiš zadnje sedeže, na ravno dno položiš kolo in ga po potrebi pričvrstiš s pomočjo vrvi in prtljažnih zank. SUV Peugeot 5008 po zaslugi posamičnih sedežev hkrati ob kolesu omogoča še prevoz potnikov zadaj. V tem primeru se biciklu odpne prednje kolo, pokončno namesti v zadek in po potrebi dodatno pričvrsti.

Uporaben in sodoben v vseh pogledih

SUV Peugeot 5008 je na pogled všečen z modernim in atraktivnim dizajnom, za njegovo notranjost pa lahko rečeš da je zagotovo pred časom. Začne se že s pritiskom gumba za zagon motorja, ko te v slogu livriranega portirja pozdravi animacija, navdušita pa tudi majhen in športno zasnovan volan ter - skorajda v višini oči - povsem digitalna in prilagodljiva armaturna plošča i-Cockpit®. Kompakten volan zelo poenostavi krmiljenje in zagotavlja več užitkov v vožnji, nepogrešljivi del sredinske konzole pa so fizična stikala, ki bi jih nekateri po videzu postavili kar v svet klasične glasbe - ali pa morda v svet letal? Spominjajo na klavirske tipke oziroma letalske gumbe, hkrati pa so enostavna za uporabo in občutljiva že na nežen pritisk.

Sopotnik desno že odkriva mnoge možnosti, ki jih ponuja velik sredinski zaslon na dotik in kjer so na intuitiven način prikazana upravljalna stikala za udobje in navigacijo. Kam gremo danes? Pokljuka, Bled ali kar tako nekam po trenutnem navdihu oziroma cilju, ki nas je pritegnil na socialnih omrežjih? Ne mine sekunda, že se mi pred očmi izriše pot, izmeri razdalja ter izračuna čas prihoda. Ne, izgubili se z SUV Peugeot 5008 res ne boste.

Praktičen in uporaben kot švicarski nož

V srednji vrsti so nato trije enako široki in vzdolžno pomični sedeži, nanje lahko namestiš tri otroške sedeže, pred dvema pa je priročna mizica za igrače ali tablico. In potem sta tukaj še enako široka šesti in sedmi sedež, ki avtomobil spremenita v pravo dnevno sobo na štirih kolesih. Prostora za druženje in sproščen pogovor na vsaki kolesarski avanturi je s tem na pretek. Nežnejšo polovico bo ob vseh možnih idejah glede prevoza oseb ali predmetov gotovo navdušilo dejstvo, da so sedeži v drugi vrsti ločeno pomični ter se v ravno dno podrejo lahkotno kot peresce, šesti in sedmi sedež pa nista le pogrezljiva v prav tako ravno dno, ampak tudi odstranljiva in luknje takrat pridejo prav za pospravljanje drobnarij. Razno kombiniranje in podiranje sedežev se odlično izkaže za takrat, ko želiš prepeljati kolo (ali drug tovor) in ne potnikov.