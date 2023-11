Obvezna šolska ekskurzija ni diskriminatorna, če šola finančno pomaga

Iz šole so pojasnili, da so se z izvedbo takšne ekskurzije strinjali in jo podprli starši dijakov na roditeljskih sestankih in tudi svet staršev. Pri tem so se dogovorili tudi o zbiranju prostovoljnih prispevkov v šolski sklad, namenjenih plačilu udeležbe na ekskurziji za vse dijake, ki bi si to težje privoščili. Posebej so poudarili, da so ekskurzijo v takšni obliki organizirali tudi zato, da bi se lahko tudi dijaki iz družin v finančni stiski udeležili vsaj ene dejavnosti v tujini. Šola namreč ponuja tudi izbirne ekskurzije. Vodstvo srednje šole je navedlo, da je nekaj staršev že zaprosilo za pomoč pri kritju stroškov, kar je šola tudi odobrila. Prav tako vodstvo zagotavlja, da poskušajo pri dijakih, ki udeležbo odpovejo, neposredno izvedeti, če bi ob finančni pomoči na ekskurzijo šli.

Zagovornik je tako ugotovil, da šola s finančno pomočjo iz posebnega šolskega sklada omogoča, da se dijaki s slabšim premoženjskim stanjem obvezne ekskurzije v tujini lahko udeležijo tako kot njihovi vrstniki, katerih starši oziroma družine nimajo slabega premoženjskega stanja. Zato je odločil, da šola z organizacijo obvezne ekskurzije v tujini ni kršila prepovedi diskriminacije, saj je s finančno pomočjo poskrbela za preprečevanje takšne možne diskriminacije.