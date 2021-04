Bo vojaški rok spet obvezen? Za uveljavitev dovolj že navadna večina poslancev

Obvezno služenje je zdaj opredeljeno natančno in sicer, "lahko poslanci na predlog vlade razglasijo izredno stanje, kadar velika in splošna nevarnost ogroža obstoj države, predvsem če grozi povečana nevarnost napada na državo oziroma nastane neposredna vojna nevarnost".Obrambno ministrstvo Mateja Tonina bi zdaj dodalo tudi možnost obvezne vojaške dolžnosti v času miru, in sicer v primeru "izrednega poslabšanja varnostnega okolja".

Maja Garb, predstojnica Katedre za obramboslovje na Fakulteti za družbene vede, meni, "da smo na tankem ledu". Stroka načeloma druge spremembe, ki bi jih prinesla novela o vojaški dolžnosti, pozdravlja. Na primer, dvig starostne meje za sodelovanje v rezervni sestavi, in sicer za moške in ženske na 55 let, za častnike na 63. Na prostovoljno služenje vojaškega roka pa bi se napotilo nabornika do konca koledarskega leta, v katerem dopolni 30 let.

Po mnenju stroke je sporen le nov pogoj za obvezno služenje, tudi ko je država v času miru, za katerega bi bila potrebna le navadna večina v parlamentu. Kaj to pomeni, če bo seveda novela sprejeta, bomo videli ob vsakokratnih predlogih, da je treba razglasiti poslabšanje varnostnega okolja, pravi Garbova. "Sem prepričana, da bo zelo spolitizirano, za čudne okoliščine, ki nimajo veze z vojaško varnostjo ... Bojim se, da se je ta del sprememb prikradel z nekimi političnimi nameni," je izpostavila Garbova, ki se boji tudi, da "gre za zlorabo instituta".

Korenite spremembe so za večno kadrovsko podhranjeno Slovensko vojsko sicer nujne. Minuli mesec je štela le še 7044 vojakov.