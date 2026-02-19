Naslovnica
Slovenija

Obvezni zdravstveni prispevek bo višji: koliko bomo plačevali odslej?

Ljubljana, 19. 02. 2026 17.10 pred 39 minutami 1 min branja 66

Avtor:
Tjaša Dugulin M.S.
Bolnišnica

S 1. marcem se zvišuje obvezni zdravstveni prispevek. Ta bo po novem znašal predvidoma 39,36 evra. Gre že za drugo uskladitev obveznega prispevka po ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Na letni ravni to pomeni 472 evrov oziroma 26 evrov več kot v lanskem letu. Razlika s premijami zasebnih zavarovalnic, ki jih je premier Robert Golob takrat označil za "dobičkarje", se tako vse bolj zmanjšuje. 

Obvezni zdravstveni prispevek se v skladu z 48. členom zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) uskladi enkrat letno, in sicer 1. marca z rastjo povprečne bruto plače v Sloveniji v preteklem letu. 

Po podatkih Statističnega urada Slovenije je povprečna mesečna plača v lanskem letu znašala 2536,03 evra bruto, kar pomeni, da je bila v primerjavi s plačo v letu 2024 nominalno višja za 5,9 odstotka. 

To bo druga uskladitev obveznega zdravstvenega prispevka po ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Sprva je znašal 35 evrov mesečno, lani marca pa se je v skladu s prvo uskladitvijo zvišal na 37,17 evra. 

Več v oddaji 24UR ob 19. uri!

obvezni zdravstveni prispevek zdravstvo

KOMENTARJI66

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Luna61
19. 02. 2026 17.49
Banda. Itak me bodo brisali zaradi te besede
Odgovori
0 0
Mens sana
19. 02. 2026 17.48
..............to je rezultat uspešno izpeljane zdravstvene reforme, odlično opravljeno delo svetovalcev Kebra in Jenula,...........zdravstvene storitve še nikoli bolj nedostopne, dohtarji zaprti v ordinacijah, sestra se je spremenila v telefonistko, ki mora odvračati paciente od obiska..........................
Odgovori
+1
2 1
FailNation
19. 02. 2026 17.47
Prosjm volite Goloba vsi boste brez denarja... pa poloznca za štrom še gor prosim
Odgovori
+1
2 1
enapi
19. 02. 2026 17.47
Zavarovalnice so že prej grozile s 45€. Danes pa bi verjetno plačevali že 50+
Odgovori
+3
4 1
3320.
19. 02. 2026 17.46
Nateg in pol
Odgovori
+0
1 1
Čombe
19. 02. 2026 17.46
migranti koštajo
Odgovori
+2
3 1
Mean Cat
19. 02. 2026 17.45
Holob ne more prezivetz 5000 ojra na mesec
Odgovori
+2
3 1
Zdrava slovenka
19. 02. 2026 17.44
Spet dvig,,,, kaj nam pa nudite v zdravstvu za to,,,, čakalne dobe so vedno daljše, doplačila za določena zdravila,, da ne omenim zdravniške komisije ZZZS ki odločajo, kdo je za zdraviliško zdravljenje in kdo ne, čeprav je zakonsko da bi nam pripadalo obravnavanje v zdravilišču vsaki dve leti,,,,
Odgovori
+8
8 0
medŠihtom
19. 02. 2026 17.41
jaz sem prepričan da bo narod na volitvah potrdil delo golobove vlade kot uspešno in dobili bodo še en mandat. torej ne jokcajte, volja ljudstva je jasna in to je "sam da ni janša". drugo ni niti malo pomembno in ne zavajajte. drugo ni niti malo pomembno pika.
Odgovori
-3
4 7
zajebant1
19. 02. 2026 17.41
Dali zraven in spet jemlje
Odgovori
+8
8 0
Delboy Trotter
19. 02. 2026 17.40
Plačujem to sr***e pa sploh nimam osebnega zdravnika in ga je skoraj nemogoče dobiti, se pravi plačujem za uslugo ki je ne dobim, zdaj bom plačeval pa še več. Super.
Odgovori
+15
15 0
FailNation
19. 02. 2026 17.39
Holob je najuspešnejši kapitalist v bosni geni 180M€ prilivov z enim zaposlenim 🤣 kaj vas tale sprani DR. vleče za nos....
Odgovori
+12
12 0
geny42
19. 02. 2026 17.39
seveda, čakalne vrste ostajajo, ZZZS se pa hvali z dobičkom ki ga sploh nebi smela imeti. Imajo ga pa zato, ker ne placujejo vseh storitev bolnicam, ki jih opravijo.
Odgovori
+13
13 0
JanšaPsihič
19. 02. 2026 17.39
nikoli prav....e dajo al pa vzamejo🤣
Odgovori
-2
2 4
proofreader
19. 02. 2026 17.39
Ne pozabimo, da Vzajemna ni smela imeti dobička in je parkrat znižala mesečno premijo oziroma je ni bilo potrebno plačati.
Odgovori
+11
12 1
luna.3
19. 02. 2026 17.38
futrajo nas s tem, da nam nekaj dvignejo, potem pa še malo več kot so dvignili, vzamejo. Pokvarjenci!!!!!!!!!!!!
Odgovori
+8
8 0
proofreader
19. 02. 2026 17.38
Robi, rekel si, da se zasebne zdravstvene zavarovalnice mastijo z dobički? Ti pa zdaj dražiš?
Odgovori
+13
13 0
srecnii
19. 02. 2026 17.37
Dvigneš plače v javnem sektorju pa vsem vse podraži, lepo v tej državi.....mr2š Golob Marca
Odgovori
+17
17 0
Quoi
19. 02. 2026 17.36
Zakaj niso povišali zdrav.prispevek z inflacijo, ki je znašala v letu 2025 v višini 2,4%. Zdravstveni prispevek so povišali glede na rast plač v letu 2025, ki zaša 5,9%. To se mi ne zdi pošteno. Kolikor mi je poznano so pokojnine povečali za 4,2% (50% od 2,4 % in 50% od 5,9% = 4,2%). Država je sistem nastavila tako, da zdravstvena blagajna "profitira" od visoke rasti plač, medtem ko upokojenci pri uskladitvi pokojnin potegnejo krajšo, ker njihova formula vključuje tudi (nižjo) inflacijo.
Odgovori
+9
10 1
dobri?ina
19. 02. 2026 17.36
Po vojni za Slovenijo so nas zavarovalnice ujele na dejstvo, če bomo dodatno zavarovani bodo vsa zdravila brez doplačila, nadstandardna obravnava pri zdravniku itd. Sčasoma je vse zvodenelo, doplačila zdravil so postala normalna, nadstandard je postal mit. Potem pa pride Svoboda ....prostovoljno postane prisilno....sreča, da mi to plačuje država! Teh 4€0 pa plačujem zavarovalnici za specialiste + ampak se bojim, da bodo tudi to postalo obvezno.... ZDRAVSTVENO POLITIČNA MAFIJA NAS LUPI NA ŽIVO, BREZ MILOSTI....folk pa vpije o desnih, levih, belih, rdečih, živim v Butalah 2026
Odgovori
+7
7 0
medŠihtom
19. 02. 2026 17.39
narod ima jasno izoblikovane prioritete. to je "sam da ni janša". ne vem zakaj zdej zavajaš z nekimi zgodbicami ki volilnemu telesu niso niti malo pomembne. pa kaj če je položnica 39 eur, pa tut če bi bila 500 ali pa 1000 eur, dopovej si to ni prioriteta volilnega telesa.
Odgovori
+1
2 1
