Obvezni zdravstveni prispevek bo višji: koliko bomo plačevali odslej?

Na letni ravni to pomeni 472 evrov oziroma 26 evrov več kot v lanskem letu. Razlika s premijami zasebnih zavarovalnic, ki jih je premier Robert Golob takrat označil za "dobičkarje", se tako vse bolj zmanjšuje.

Obvezni zdravstveni prispevek se v skladu z 48. členom zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) uskladi enkrat letno, in sicer 1. marca z rastjo povprečne bruto plače v Sloveniji v preteklem letu.

Po podatkih Statističnega urada Slovenije je povprečna mesečna plača v lanskem letu znašala 2536,03 evra bruto, kar pomeni, da je bila v primerjavi s plačo v letu 2024 nominalno višja za 5,9 odstotka.

To bo druga uskladitev obveznega zdravstvenega prispevka po ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Sprva je znašal 35 evrov mesečno, lani marca pa se je v skladu s prvo uskladitvijo zvišal na 37,17 evra.