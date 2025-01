Obvezni zdravstveni prispevek bo z marcem znašal skoraj 38 evrov

Obvezni zdravstveni prispevek, ki smo ga nekoč plačevali zasebnim zavarovalnicam, se bo zvišal. Po uskladitvi z rastjo lanske povprečne bruto plače bomo s prvim marcem plačevali ne več 35, ampak skoraj 38 evrov. Vladna koalicija, ki je obljubila, da bo socialno pravičnejši prispevek glede na dohodke državljanov uvedla z letošnjim letom, pa tega nato ni storila, napoveduje, da to še pride. V Gibanju Svoboda bi to vprašanje sicer urejali šele pred poletjem, ko bodo obravnavali druge nove dajatve; v Levici pa menijo, da bi do rešitve morali priti že veliko prej.