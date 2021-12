Obvezno cepljenje deli javnost na pol, podpora PCT-pogoju je večinska

Raziskovalci Valicona so v raziskavi #Novanormalnost, s katero spremljajo ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah, ugotovili, da je javnost pri vprašanju o obveznem cepljenju razdeljena na pol. V celoti ga namreč podpira 23 % prebivalcev, enak delež ga podpira deloma. Na drugi strani obveznemu cepljenju deloma nasprotuje slaba osmina vprašanih (12 %), medtem ko mu v celoti nasprotuje več kot tretjina vprašanih (36 %). "Za primerjavo: v prvi polovici julija je bilo to razmerje 56 : 46, delež neopredeljenih je bil enak, 6 %," so pojasnili.

Raziskovalci so izpostavili, da je zanimiv tudi preobrat, kako ljudje dojemajo uvedbo PCT-pogoja v javnih prostorih. Sredi septembra, ko je bil ta pogoj uveden, je bilo razmerje 53 za in 47 proti pogoju PCT, po zadnji meritvi pretekli vikend pa je podpora PCT-pogoju že večinska. "Razmerje je zdaj 65 : 35 v korist pogoju PCT, enako kot velja tudi za odnos do cepljenja nasploh," so razložili.

Glede na konec leta 2020 le rahlo boljše doživljanje razmer

Neposredna primerjava indikatorjev osebnega doživljanja epidemije kaže, da se javnost konec leta 2021 ne odziva bistveno drugače kot konec leta 2020, saj so vsi indikatorji le pri rahlo višjih vrednostih, kot so bili pred letom dni, so ugotovili v Valiconu.

– Indeks normalnosti, s katerim spremljajo osebno doživljanje razmer (Kako vi osebno doživljate trenutno situacijo v zvezi s širjenjem novega koronavirusa in življenjem v novih razmerah?), znaša – 33. Gre za razliko med deleži bolj pozitivnih in bolj negativnih odgovorov na to vprašanje, kar pomeni, da še vedno močno prevladujejo negativna doživljanja trenutnih razmer. Rezultat je le za 8 točk boljši kot pred letom dni in še vedno daleč od približka normalnosti. Pomenljiv je tudi podatek, da ta indeks šele v zadnjem mesecu dosega boljše vrednosti od tistih iz leta 2020.

– Indeks optimizma, ki kaže na oceno razvoja epidemije (razlika med deleži ocen "gre (zelo) na bolje"–"gre (zelo) na slabše"), je sicer trenutno pozitiven (15) in opazno boljši kot v istem obdobju lani (– 12), a s pomembno razliko – trend gibanja je namreč ravno nasproten kot konec leta 2020. Takrat se je ta indeks izboljševal, zdaj pa je v fazi upadanja. Glede na aktualne okoliščine lahko upravičeno domnevamo, da se bo negativni trend nadaljeval.

– Indeks zaskrbljenosti je že vse od junija letos na nižjih ravneh glede na isto obdobje lani, gibanje indeksa pa je zelo podobno tistemu iz leta 2020. Lani smo bili v tem času dokaj zaskrbljeni (indeks 51), leto kasneje nekoliko manj (29), a še vedno je delež zaskrbljenih večji od deleža nezaskrbljenih. Pozitivno razliko lahko verjetno pripišemo cepivu oz. dejstvu, da je glede na isto obdobje lani zdaj že 70 % odraslih prebivalcev zaščitenih s cepivom.

– Indikator "zaupanje v vlado na področju omejevanja širjenja virusa" je edini, ki vztraja pri nižjih vrednostih kot konec leta 2020. Stopnja zaupanja odraža razliko med tistimi, ki vladi bolj ali zelo oz. manj ali sploh ne zaupajo, in trenutno znaša – 50, v istem obdobju lani je bila ta stopnja – 44. Najnižja do sedaj izmerjena vrednost je bila sicer izmerjena sredi novembra letos, – 60.

Anketna ocena deleža vseh prebolevnikov in cepljenih presegla 70 %

Skupno število vseh prebivalcev, ki so kadar koli preboleli covid-19 oziroma so polno cepljeni, je na dan 24. december znašalo 1.519.000 ali 72 % vseh prebivalcev. Do te ocene so raziskovalci prišli s pomočjo anketne ocene vseh prebolelih, ki vključuje tudi tiste, katerih okužba ni bila potrjena s testom (v populaciji, stari od 18 do 75 let, je po oceni Policona takšnih dobrih 36 %). Ob tem so upoštevali anketne ocene prekrivanja med vsemi prebolelimi in cepljenimi (med vsemi do sedaj prebolelimi je cepljenih dobrih 54 %), porazdelitev okužb po starosti in število cepljenih prebivalcev, ki so ga pridobili pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

Glede na zadnjo oceno Valicona z 18. oktobra je ta delež večji za 7 odstotnih točk, glede na oceno na dan 20. julij pa za 16 odstotnih točk. V populaciji, stari od 18 do 75 let, je sicer ta delež nekoliko večji in znaša 80 %.