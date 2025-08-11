Obvezno psihofizično preverjanje in odvzem pooblastil, sindikat ostro proti

Zakon o organiziranosti in delu - eden od temeljev Policije, ki bi ga ministrstvo za notranje zadeve spremenilo, za policijski sindikat nosi številne škodljive spremembe, pričakuje, da vlada in poslanci predlaganim spremembam takoj potegnejo ročno zavoro.

"Če bo ta ignoranca vlade, državnega zbora in tudi odbora trajala, bomo uporabili vsa sindikalna sredstva za zaščito pravic policistov in pa ohranitev te strokovne in politično nevtralne Policije v različnih načinih, pravna sredstva, do ustavnih izpodbijanj in pa tudi seveda do oblikovanja nekega stavkovnega odbora," napoveduje Marko Jakac iz Policijskega sindikata Slovenije.

Avtomatično prenehanje delovnega razmerja, če je policist obsojen na zaporno kazen, daljšo od šestih mesecev, obvezno psihofizično preverjanje policistov in možnost prekinitve delovnega razmerja, odvzem policijskih pooblastil in možnost odpovedi delovnega razmerja iz zdravstvenih razlogov, to je nekaj, za sindikat, škodljivih sprememb. Meni namreč, da kriteriji niso dovolj jasni, spremembe pa, da bi lahko povzročile krivične posledice. "Ta predlog se osredotoča na neke represivne ukrepe, ki lahko odžene še več kadra iz Policije," opozarja Jakac.