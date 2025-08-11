Obvezno psihofizično preverjanje in odvzem pooblastil, sindikat ostro proti

Zakon o organiziranosti in delu - eden od temeljev Policije, ki bi ga ministrstvo za notranje zadeve spremenilo, za policijski sindikat nosi številne škodljive spremembe, pričakuje, da vlada in poslanci predlaganim spremembam takoj potegnejo ročno zavoro.
"Če bo ta ignoranca vlade, državnega zbora in tudi odbora trajala, bomo uporabili vsa sindikalna sredstva za zaščito pravic policistov in pa ohranitev te strokovne in politično nevtralne Policije v različnih načinih, pravna sredstva, do ustavnih izpodbijanj in pa tudi seveda do oblikovanja nekega stavkovnega odbora," napoveduje Marko Jakac iz Policijskega sindikata Slovenije.
Avtomatično prenehanje delovnega razmerja, če je policist obsojen na zaporno kazen, daljšo od šestih mesecev, obvezno psihofizično preverjanje policistov in možnost prekinitve delovnega razmerja, odvzem policijskih pooblastil in možnost odpovedi delovnega razmerja iz zdravstvenih razlogov, to je nekaj, za sindikat, škodljivih sprememb. Meni namreč, da kriteriji niso dovolj jasni, spremembe pa, da bi lahko povzročile krivične posledice. "Ta predlog se osredotoča na neke represivne ukrepe, ki lahko odžene še več kadra iz Policije," opozarja Jakac.
Policijski sindikat pri njegovem protestu podpira tudi Sindikat policistov Slovenije. Prav tako menijo, da predlagani ukrepi ne ponujajo nikakršnih rešitev za reševanje kadrovske problematike v policiji. "Mi nismo na robu, mi smo padli čez rob, zadeve padajo, ker nimamo več policistov za delo na terenu, vlada in pozicija, minister pa na veliko obljubljajo pomoč povsod, kjer se pojavi nek problem: 'Bomo dali neke dodatne policiste, bomo dali to.' Kje naj jih vzamemo, če jih nimamo," se medtem sprašuje tudi predsednik Sindikata policistov Slovenije Igor Toplak.
Generalna policijska uprava kot prevoznik za potrebe helikopterske nujne medicinske pomoči
Zanje sporna pa je še ena od novosti, ki jo ministrstvo vidi kot ključno, in sicer bi s predlogom Generalna policijska uprava dobila naloge prevoznika za potrebe helikopterske nujne medicinske pomoči, helikopterske prevoze med bolnišnicami in helikopterske prevoze otrok v inkubatorjih.
"Enostavno kadrovsko tega ne zmoremo, nismo sposobni izvajati dodatnih del," še izpostavlja Toplak.
Ministrstvo: Upoštevali smo precej predlogov sindikatov
Ministrstvo za notranje zadeve odgovarja, da si je ves čas prizadevalo, da bi vsebino zakona v največji možni meri uskladilo s sindikatoma, ter da je bilo po sestankih z obema sindikatoma besedilo predloga tudi prilagojeno sprejetim dogovorom. Dodajajo, da zahtevam sindikata ni bilo mogoče v celoti ugoditi, da pa so bila stališča v marsičem zbližana, upoštevali pa, da so precej predlogov policijskega sindikata.
