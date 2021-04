Obvladaj spremembe z novim Peugeot 3008, ki obvlada vse terene!

Ker je 3008 avtomobil, ki se prilagodi vsakemu okolju, so ga postavili v samo središče mesta. S prvim plakatom, v katerem je izdelek resničen, so omogočili doživetje novega 3008 v treh drznih okoljih: na zahtevnih poteh, ledenih terenih in urbani džungli. Okolja so pri Peugeotu oživili s pomočjo projekcije, ozadja na prvem »plakatu« s pravim avtomobilom pa so prek mobilne spletne strani upravljali mimoidoči.