Obvoznica Vodice z gradbenim dovoljenjem

Z obvoznico Vodice bo promet pretočnejši in varnejši, manj bo zastojev na gorenjski avtocesti, so sporočili z Darsa.

Na Občini Vodice si za gradnjo obvozne ceste mimo Vodic, s katero bi se razbremenil promet po državni cesti čez naselje, prizadevajo že od leta 2011. Povprečni letni dnevni promet na Kamniški cesti se povečuje in po ocenah občine šteje več kot 10.000 vozil, od tega je približno 15 odstotkov tovornega prometa in več kot polovico tranzitnega prometa, občina piše na svoji spletni strani.

Vodiška obvoznica je del cestne povezave Želodnik–Mengeš–Vodice. Ko bo končana, bo povezovala gorenjski in štajerski krak avtoceste med priključkoma Krtina in Vodice ter avtocesto in poslovno cono Komenda ter naselja Moste, Komenda in Kamnik. Z njo se bo razbremenil tudi promet na ostalih vpadnicah v Ljubljano in ljubljanskem cestnem obroču.

Sporazum o sofinanciranju gradnje obvoznice Vodice so na ministrstvu za infrastrukturo podpisali konec februarja. Gradnjo obvoznice bo v približno 85 odstotkih financiralo ministrstvo za infrastrukturo, delno bo sredstva prispevala občina. Po oceni ministrstva bo gradnja trajala približno eno leto, odprtje obvoznice pa je predvideno prihodnje leto.