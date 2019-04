Ureditev ljubljanske obvoznice bi nas lahko stala več kot milijardo evrov

"Najcenejša predvideva razvoj železniškega prometa, da na obstoječem prometu vzpostavmo vlake na 15–20 minut, uvedbo intenzivnih ukrepov trajnostne mobilnosti in potem bomo predvidoma morali razširiti samo vstopne krake v Ljubljano. Najdražji scenarij pa je ena od variant širitve severne obvoznice s pokritim vkopom in brez tirnega sistema, se pravi brez železniškega. To je v bistvu praktično tunel, tranzit bi potekal skrito, na nivoju pa bi potekala mestna avenija z mestnim prevozom," še dodaja Pretnar.

"Razlika v ceni scenarijev je odvisna od tega, ali je treba širiti celoten obroč ali pa samo dele. Če širimo samo dele, je scenarij cenejši, če ne želimo širiti celotnega obroča in krakov, pa moramo vložiti denar tudi v železniški promet. Mi predlagamo, da je to razmerje ena ena, toliko kot v ceste, toliko v železnice," pravi Pretnar.

Z načrti pa se ne strinjajo v Levici, saj naj bi se s koalicijskimi strankami jasno dogovorili, da širjenja ljubljanske obvoznice ne bo. A je MZI kljub temu začel postopke.

"To je izjemno pomemben projekt za naslednjih 20–30 let, ki presega MZI, DARS. A treba je vključiti tud druge deležnike, regionalne agencije, MOL in ostala ministrstva, saj gre za državni projekt," pravi Pretnar.

Ministrstvo za infrastrukturo je medtem ministrstvu za okolje že predalo pobudo za pričetek državno-prostorskega načrta, zapišejo v pisnem odgovoru. Po zaključku vseh postopkov, pa bo končna odločitev o tem, katera rešitev je prava, na koncu njihova.

O ureditvi prometa v prestolnici pa so se pogovarjali tudi v oddaji 24UR ZVEČER, kjer sta bila gosta Luka Mesec (Levica) in dr. Andrej Mlakar, vodja naloge priprave študije.

Mesec: Najprej moramo urediti železniški promet

"Slovenska politika že 25 let vlaga izključno in zgolj v ceste. Gneče na avtocestah so posledica tega. Od leta 2016 je recimo 16 odstotkov manj ljudi potovalo z vlakom kot leta 2008. Zato se jih je pa istega leta pol več vozilo z avtom v prestolnico kot leta 2003. Če hočemo problem rešiti, moramo najprej urediti železniški promet, javni promet," je povedal Mesec.

Kot je še povedal, je regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije pokazala, da lahko za 200 milijonov evrov naredimo najnujnejše stvari v železniškem prometu. Okoliške kraje je treba dobro povezati z Ljubljano, meni Mesec.

"Za 200 milijonov se stvari žal ne da urediti, naša prognoza je, da je možno ukrepe v tirnem železniškem prometu (Tivolski rog) in razširitev v dvopasovne proge v Kamniku, na Dolenjskem in Gorenjskem izvesti za približno 500 milijonov evrov," je povedal Mlakar.

"Treba je vzpostaviti hierarhijo – kam se vlaga najprej in kam nazadnje. Slovenija je podpisnica Pariškega sporazuma in naj bi se trudila zmanjševati izpuste CO2. Najprej se ureja javni prevoz in železniški promet, hkrati se ureja boljši dostop za kolesarje in pešce, na koncu pa lahko šele na vrsto pridejo ceste," je še dejal Mesec.