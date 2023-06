Očala za vožnjo , ki so jih oblikovali profesionalci

Zaščitite oči pred bleščanjem med dnevno in nočno vožnjo. Ko gre za prometno varnost, ni prostora za kompromise. Vozniki se na cestah soočajo s številnimi izzivi, ena glavnih težav pa je zmanjšana vidljivost zaradi močnega sonca in odsevnih luči.

Na srečo obstaja edinstvena in praktična rešitev, ki popolnoma odpravi to težavo – očala za vožnjo. Vozniki, ki želijo popolno varnost in zaščito med vožnjo, naj preizkusijo X-look – vozniška očala s posebnimi stekli, ki zmanjšajo odsev sonca in nočnih luči.

Boljša vidljivost ceste in večja varnost med vožnjo Z očali X-look se boste med vožnjo počutili varneje in bolj sproščeno. Prihaja izjemno sončno vreme in na daljših potovanjih ali celo na poti iz službe, ko ste utrujeni in izčrpani, so ta očala lahko nadvse potrebna. Naše oči se močno utrudijo zaradi obremenitve med vožnjo, ne samo zaradi odsevnih luči podnevi, ampak tudi zaradi nočne vožnje in zaslepitve žarometov.

Strahu in panike pred izgubo nadzora nad volanom zaradi zmanjšane vidljivosti ni. Za dnevno in nočno vožnjo Vožnja ponoči je za mnoge zelo neprijetna. Bleščanje in utripajoče luči avtomobilov, ki prihajajo iz druge smeri, ulične luči in prometna signalizacija – vse to so dejavniki, ki nas pri nočni vožnji močno motijo.

Ponoči naš vid izgubi ostrino . X-look očala bodo odstranila te motnje. Posebna stekla nevtralizirajo in zatemnijo močne odseve, zaradi česar je vožnja prijetnejša. Enako so učinkoviti proti naravni in umetni svetlobi. Poleg tega so popolnoma udobna tudi med večurnim nošenjem. Niso težka in ne žulijo. Še posebej vam bodo koristila, če so vaše oči na splošno občutljive na svetlobo. Nosite jih lahko med jutranjo telovadbo med tekom ali kolesarjenjem. Popolnoma se prilegajo obrazu in so udobna. Zakaj bi si že danes priskrbeli očala X-look za prijetno vožnjo? - ne boste več pod stresom med vožnjo

- izdelana so iz trdnega materiala z ojačanim okvirjem za dolgotrajno uporabo

- dobro vam bodo služila med potovanjem.

X-look očala - poskrbite za popolno varnost med vožnjo za vas in vašo družino Izboljšano in varno spletno nakupovanje - samo na strani Flamingoshop poiščite X-look in si zagotovite neverjetne popuste! Za popolno zvestobo svojim strankam trgovina Flamingoshop ponuja vračilo denarja, brez dodatnih vprašanj in brez zapletov. Torej, če želite izdelek iz kakršnega koli razloga vrniti, lahko to storite in denar boste dobili nazaj. OPOMBA: Popust na ta očala je časovno omejen in traja do polnoči oziroma do odprodaje zalog. Zato pohitite, saj je na zalogi, ki se topi z veliko hitrostjo, le še nekaj kosov X-look očal.