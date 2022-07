Očarajte s pogledom kot Kaja Karba

Si tudi vi želite dolgih in lepih trepalnic, brez da bi podlegli umetnim trendom? Naloga trepalnic ni le estetska, a vseeno so trepalnice pri damah v ospredju predvsem zaradi tega. Za vas imamo nekaj nasvetov, kako naravno do lepih, zdravih in gostih trepalnic, da bo vaš pogled še posebno zapeljiv, za kar pa ne boste porabile preveč časa.

Čiščenje Prvi in zelo pomemben korak, če želite imeti zdrave in lepe trepalnice. Vsak večer temeljito odstranite ličila, da se koža in trepalnice odpočijejo. Uporabite naravne in kakovostne izdelke in pazite da niso preveč agresivni, kot na primer otroško olje, saj lahko razdraži kožo okrog oči. Raje uporabite mandljevo ali olivno olje, ki zelo blagodejno vplivata na kožo, trepalnice in obrvi. Da bodo trepalnice pripravljene na nov dan, jih pred spanjem namažite s serumom za rast trepalnic Lux-Factor, ki bo spodbudil njihovo rast.

Maskara Si brez maskare težko predstavljate oditi od doma? Izberite tisto, ki odgovarja vaši koži in očem ter takšno, katere učinek si najbolj želite oziroma potrebujete. Obstaja namreč veliko različnih vrst maskar, na primer za doseganje priljubljene oblike, dolžine ali volumna. Priporočamo, da z njenim nanosom ne pretiravate, saj se lahko na trepalnicah pojavijo grudice , ki se kasneje razmažejo, kar vam bo pokvarilo videz.

Nanašanje maskare Preden uporabite maskaro, zjutraj na trepalnice nanesite serum za rast trepalnic Lux-Factor, ki bo trepalnice zaščitil in hkrati spodbudil njihovo rast . Nato maskaro začnite nanašati na korenu trepalnic in krtačko s cik-cak gibi po trepalnicah premikajte navzgor. Za najbolj optimalen učinek najprej poudarite trepalnice na sredini, nato na zunanjem in na koncu še na notranjem kotičku oči. Za konec oči priprite in dodatno plast maskare nanesite še na konice. Kako ugodno do testirano najučinkovitejšega seruma za rast trepalnic? Prav zdaj dobite serum za rast trepalnic po promocijsko znižani ceni z več kot 50 % popustom, samo na spletni strani www.luxfactor.com ali na telefonski številki 01 777 41 07.

Naravna olja za nego Naravna olja so čudežno živilo, tako v kuhinji kot v kozmetiki. Izkoristite njihove pozitivne učinke in za obnovo trepalnic poskrbite na povsem preprost način. Redno uporabljajte mandljevo, kokosovo ali olivno olje in rezultati bodo kmalu vidni. Izbrano olje z vatko ali bombažnim robčkom nanesite na trepalnice in pustite delovati čez noč. Če vas občutek olja moti, trepalnice po 30 minutah temeljito očistite in nanje nanesite serum za rast trepalnic Lux- Factor ter ga pustite delovati čez noč. Ob redni uporabi boste kmalu zapeljevali z lepimi in očarljivimi trepalnicami!

Tudi KAJA KARBA je zvesta uporabnica seruma za rast trepalnic ''Nikoli pred uporabo Lux factor EYELASH seruma za rast trepalnic nisem verjela v razne čudežne serume in namaze. Takojšnih rezultatov ni, a po redni uporabi sem videla na lastne oči, da rezultati niso samo prazne obljube. Nekateri me sprasujejo ali imam umetne trepalnice ali kje si jih delam, pa jim povem, da je moja skrivnost EYELASH serum. Izdelek, ki ne razočara.''

