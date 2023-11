Očarljivi plamenci obiskali Sečoveljske soline

Krajinski park Sečoveljske soline je presenetila čudovita jata (do sedaj največja) 150 plamencev. V ranem jutru je tako prve obiskovalce razveselil pogled na čudovite rožnate ptice, ki sicer prebivajo na močvirjih, ob jezerih, v morskih lagunah in na solinah, kjer imajo na voljo obrežja z blatnim dnom.

Plamenci so čudovita visoka bitja, njihove noge imajo plavalno kožico, ki povezuje le sprednje prste in jim omogoča, da se pred vzletom zaletijo po vodni površini, pišejo na spletni strani Krajinskega parka. Zanimivo je, da plamenci počivajo na eni nogi, vrat prislonijo k trupu, glavo pa vtaknejo pod perut. Slike so nastale na južnem delu solin, ki se imenuje Fontanigge, nam je zaupal fotograf Iztok Zupan. Plamencev sicer tokrat ni opazil prvič, v Sečoveljskih solinah so bili že večkrat. Kot so pojasnili v Krajinskem parku, so plamenci tam prisotni vse leto, največ jih pa je od novembra dalje. Prihajajo iz bližnjega Gradeža (Valle Cavanata). Včasih jih je tudi več kot sto, so pojasnili, vendar se njihovo število tedensko menja. Enkrat jih je več, drugič manj. "Ni pa to nič nenavadnega, saj krožijo med posameznimi območji Slovenije, Hrvaške in Italije," so še dodali.

FOTO: Iztok Zupan

Plamenci gnezdijo v obsežnih kolonijah, ki lahko štejejo tudi več sto tisoč gnezd. Ne glede na to, kako so te živali negovane in da so videti nežno, pa imajo zelo hripavo gaganje in trobentanje.

FOTO: Iztok Zupan