Oče deklice s posnetka o 'hiši groze': Uvajanje v pekel

Čeprav se, kot pravi, starši ne želijo izpostavljati, pa je pismo tudi posledica tega, da so "takoj zasledili obrambno strategijo lastnikov in upraviteljev Zavoda Kengurujčki, ki temelji na zanikanju, sprenevedanju in valjenju krivde na edinega pravega junaka cele zgodbe – na vzgojiteljico, ki je zlorabe posnela in prijavila".Preden se ta "žaba laži" napihne, zato želi razkriti "modus operandi" zavoda.

"Najin otrok je bil še na uvajanju, v varstvu je bil šele drugi teden in že je bil deležen izjemne krutosti in nečloveškega nasilja," začenja pismo oče, ki pravi, da si ne more predstavljati, kaj vse so pretrpeli otroci, ki so bili tam v varstvu leta.

Težave so se začele drugi teden, ko je bil na "programu" dnevni počitek:"Če jok ob predaji v varstvo še nekako razumeš, pa je bilo popoldansko apatično stremenje v prazno in pomanjkanje energije čista neznanka. Novost je bilo tudi nočno prebujanje v srce parajočem joku, ki se ga ni dalo pomiriti."

Na prvi obisk je šla partnerka:"Sprejela sta jo Aleš in Branimira Vrečar, prvi predstavljen kot lastnik in vodja dejavnosti, slednja pa kot upokojena mati, ki pomaga pri kuhanju in ostalih podpornih opravilih varstva otrok. Branka je še ponosno dodala, da je skozi nje roko šlo več kot 100 otrok. Ker smo v letu 2018, nama je to zadoščalo."

Družina živi v neposredni bližini zavoda, o njihovi dejavnosti sta s partnerko brala tudi na spletu, kjer je bilo na uradni spletni strani mogoče najti program in urnik, galerijo slik srečnih otrok ter navedbo: "V prostorih Zavoda Kengurujčki izvaja varstvo predšolskih otrok varuhinja Beli medo Zlata Nuhanovič s.p., ki je vpisana v register varuhov predšolskih otrok pri pristojnem ministrstvu pod zaporedno številko 4/2015. Svojo dejavnost izvaja v skladu z zakonom. Kot kontaktna oseba je bil naveden Aleš Vrečar, s telefonom in elektronskim naslovom."

Klopčič se začne razpletati

Oče in mati sta bila zaradi tega seveda zaskrbljena. Potem pa je prišel trenutek šoka: "Bil je četrtek, četrti dan drugega tedna uvajanja. S partnerko sva sedela na terasi in premlevala otrokovo vedenje, ko prejmeva klic od varuške: "Nujno vaju moram obiskati, v varstvu se dogajajo nepopisne grozote, moram vama jih pojasniti in predvsem pokazati videoposnetke in slike!" Klopčič se je začel razpletati. Začetno "saj-to-ne-more-biti-res" zanikanje je bilo z videoposnetki nemudoma razblinjeno. Vse je res! Grozot ne želiva ponavljati, vsi ste jih videli, še več pa je nedokumentiranih. Nemudoma smo poklicali starše vseh otrok v varstvu, ki so seveda bili šokirani, a hvaležni, da so bile zlorabe razkrite. V petek je zavod sameval."

Vzgojiteljica, ki je dogajanje prijavila, za starše junakinja, želijo pa slišati tudi zgodbo nekdanje vzgojiteljice

Starši zdaj ugotavljajo, koliko nepravilnosti se je pravzaprav dogajalo v zavodu, nadaljujeta oče in mati deklice s posnetka: "Zavod Kengurujčki je avgusta letos na zavodu za zaposlovanje objavil oglas, da iščejo pomočnico vzgojiteljice. Na oglas se je prijavila naša junakinja, nezaposlena mati samohranilka, in izvedla razgovor z Alešom in Branimiro Vrečar. Očitno sta ocenila, da je prava (ranljiva) oseba za njihovo prevaro, in jo speljala na svoja kriva pota. Prepričala sta jo, da odpre svoj s.p. in s starši sklene pogodbe o varstvu. Na njeno pripombo, da nima strokovnega izpita in da se je prijavila na mesto pomočnice vzgojiteljice sta dejala, da je to ustaljena praksa, da naj ne skrbi, češ da "imata veze" in da ji bosta priskrbela tudi opravljanje tako zaželenega strokovnega izpita."

Z vzgojiteljico sta Vrečarjeva podpisala pogodbo o najemu prostorov v znesku 500 evrov evrov mesečno, ona pa s starši pogodbe o varstvu v znesku 365 evrov na otroka mesečno. "Vse te pogodbe so bile navidezne, dejansko sta Vrečarjeva sama izdajala račune v vzgojiteljičinem imenu in pobirala gotovino, medtem ko naj bi njej plačevala 7 evrov na uro, najemnine pa ji dejansko ni treba plačevati," še piše v pismu. Avtor pa še dodaja:"Sta se pa držala oglasa na zavodu, vsaj v praksi. Vzgojiteljica je bila dejansko pomočnica, a ne strokovnemu vzgojitelju, ampak Branimiri, ki je vodila varstvo, določala "program" dela in "strokovne" pristope ter sestavljala diete za po njenem predebele otroke. Ona je sprejemala otroke v mučilnico, klicala starše, ko niso več zdržali mučenja, in nam jih predajala v ozkem in temnem hodniku, brez vpogleda v igralnico, da kdo slučajno ne vidi, kar ne bi smel videti."

Starši pa želijo slišati tudi plat vzgojiteljice, katere ime se povezuje z zavodom, čeprav tam ne dela več. "Po navedbah staršev drugih otrok se je vzgojiteljica Zlata Nuhanović iz varstva otrok v Zavodu Kengurujček umaknila pred dobrim letom. Po besedah Vrečarjev je njen mož dobil službo v Nemčiji, kamor se je preselila tudi ona, medtem ko so starši enega izmed otrok izvedeli, da je bila psihično in fizično tako na dnu, da je dala odpoved in je sedaj prijavljena za zavodu za zaposlovanje. Zakaj zlorab ni razkrila, je neznanka, jo pa vseeno pozivamo, da se pridruži razkrivanju zlorab."

Zadeva je zdaj v rokah uradnih organov, pretreseni starši pa med seboj delijo zgodbe in izkušnje z zavodom Kengurujčki, in kot pravijo,"so jim šele sedaj jasne vse čustvene in vedenjske motnje, ki so jih opažali"pri svojih malčkih.