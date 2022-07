Oče Julije Pogačar za informacije o pogrešani hčerki razpisal nagrado

Oče 10-letne Julije Pogačar, Peter Pogačar, je z namenom, da bi deklico našli, postavil spletno stran z naslovom "Find Julija". "Moje ime je Peter Pogačar in prihajam iz Slovenije. Moja 10-letna hčerka Julija Pogačar je pogrešana od 3. novembra 2021. Tisto sredo je okoli 17.30 izginila skupaj z mamo Meliso," sporoča dekličin oče.

Julija in Peter Pogačar

Na spletni strani je delil fotografije pogrešane deklice, ki so jo nazadnje videli, ko naj bi se z mamo odpravljali na dopust. Julija je visoka 150 centimetrov, ima srednje dolge temnorjave lase, bila pa bi lahko v družbi mame Melise Smrekar, prek Nataše Bruman, je razvidno na spletni strani.

Poleg fotografij sebe in Julije je Peter Pogačar delil tudi fotografije in podatke dekličine mame ter zakoncev, ki bi lahko bila s pogrešano hčerko. 52-letna Smrekarjeva je visoka 170 centimetrov, je suhe postave ter s črnimi lasmi do ramen, navajajo tudi ljubljanski policisti.

Ob vseh informacijah, ki so zapisane v angleščini, je delil tudi videoposnetek, v katerem sporoča svojo zgodbo. "Za informacije, ki nas bodo pripeljale do Julije in jo pomagale varno vrniti domov, ponujam nagrado 10.000 evrov," je na strani še zapisal oče.