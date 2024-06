Saša Dončić: Provokacije iz Bostona bodo dale Luki le dodaten zagon

"Luka Dončić je zanič," je napis na majici, s katero so se pred velikim finalom lige NBA navijači Boston Celtics spravili nad Luko Dončića, ki je navduševal v zaključnih bojih Dallasa za finale ene najbolj gledanih franšiz na svetu. Lukov oče Saša Dončić pravi, da bo dalo to Mavericksom le še dodaten zagon. V oddaji 24UR ZVEČER je spregovoril tudi o morebitnem vplivu igre v finalu na udeležbo na zaključnem turnirju za uvrstitev slovenske reprezentance na olimpijske igre v Parizu, pa tudi o tem, kdaj se je zavedel, kako zelo dober dejansko je Luka.

Luka je s svojimi izjemnimi igrami v končnici, dobil je tudi nagrado za najboljšega igralca finala zahodne konference, še bolj ponesel ime Slovenije po svetu. Da rad pomaga svoji državi, Luka Dončić dokazuje tudi s projektom promocije Slovenije v Teksasu, zaradi njega na milijone ljudi spoznava tudi slovensko glasbo, ki se zaradi Luke vrti v času ogrevanja pred tekmo ali na treningih. Da je Luka odločen, da poskuša letos z Dallasom osvojiti tudi prstan, priča njegova izjava po uvrstitvi v veliki finale lige NBA: "Nismo še rekli zadnje, zmagati moramo še štirikrat". Vse te zadnje uspehe Dallasa in Luke Dončiča je v ZDA spremljal Saša Dončič, ki se je vrnil iz Dallasa in v oddaji 24UR ZVEČER povedal tudi, ali igranje v finalu lahko pomeni oviro za Lukovo udeležbo na zaključnem turnirju za uvrstitev slovenske reprezentance na olimpijske igre v Parizu. "Kakor za zdaj kaže, so to samo sladke skrbi. Dejstvo je, da Luka tudi če bo igral sedmo tekmo finala, nikoli ni rekel, da bo spustil kvalifikacijski turnir. Vse je tako, kot mora biti," je povedal Dončićev oče.

Pa bi lahko uvrstitev na olimpijski turnir v Parizu otežilo dejstvo, da se bo grški reprezentanci na kvalifikacijskem turnirju pridružil odlični Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), ki se je na koncu sezone NBA poškodoval? "Sigurno bo grška reprezentanca z njim močnejša. Govorimo o superzvezdi, ki igra v NBA-ju. Ampak jaz mislim, da je tu najbolj pomembno, da gledamo predvsem sami nase," pravi Saša Dončić. Spomnil je, da smo imeli že lansko leto veliko težav s poškodbami. Na ta turnir se vračata in Vlatko Čančar in Edo Murić. "Jaz verjamem, da bosta fizično sicer dobro, ampak eno leto sta praktično brez tekme. Najbolj pomembno je to, da se fokusiramo na svojo igro, da probamo sestaviti čim boljšo reprezentanco in paziti, da v času do reprezentance ne pride še do kakšne dodatne poškodbe," je povedal.

"Uvrstitev v finale je bila zaslužena," je povedal Saša Dončić.

Glede majic navijačev Bostona, ki tiskajo majice z napisi "Luka je zanič", Saša Dončić meni, da bo to zgolj dodatna motivacija. "Iz izkušenj iz prejšnjih let - kadarkoli so poskušali s kakšnimi provokacijami, predvsem proti Luki, pa tudi Kyrieju, je to ekipi dalo še dodatni zagon. Je pa dejstvo, da se v Bostonu verjetno zavedajo, da sta Luka in Kyrie najboljši bekovski par v NBA in da sta, kar se tiče napada, neustavljiva," pravi. Prav zato se mu zdi logično, da ju bodo skušali provocirati, a vendar je prepričan, da sta fanta dovolj samozavestna, da jima to ne bo prišlo do živega.

Majice z napisom "Luka je zanič" FOTO: POP TV icon-expand

Saša Dončić je prepričan, da se je Luki s prihodom v finale NBA na nek način tudi odvalil kamen od srca. "Da ni ves čas nekje blizu. Prišel je v situacijo, kjer je njegova ekipa, vsaj po mojem mnenju, glavni favorit. Igrajo ekstra dobro košarko, so dobra ekipa in to je lepa zgodovinska priložnost in pravi trenutek za Luko in vso ekipo," je povedal.