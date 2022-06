Oče pogrešane Julije meni, da sta z mamo v sekti Lane Praner z Gospodi

Kje sta že sedem mesecev pogrešani 52-letna Melisa Smrekar, prej Nataša Brumen, in njena 10-letna hči Julija Pogačar? Policija ju aktivno išče že od 3. novembra, prav tako sta na Interpolovem seznamu pogrešanih oseb. Oče, z mamo Julije sta ločena, sam pa ima polno skrbništvo nad 10-letnico, je obupan. Sledi, ki bi lahko vodile do njegove hčerke, z vsakim dnem bolj bledijo. Julijina mama je novembra sorodnikom dejala, da se morata umakniti, da gresta le na dopust, a sta doma pustili vse, od bančne kartice in telefona do prenosnega računalnika, nato pa kot da bi izpuhteli. Oče sumi, da bi se lahko nahajali v Španiji ali na Portugalskem v družbi privržencev Lane Praner z Gospodi. Gre za skupino ljudi, ki verjame, da je signal 5G nevaren, da letala na nas spuščajo strupe in da nam s testiranjem in cepivi proti covidu-19 zdravniki vstavljajo čipe.