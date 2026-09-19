Oče pravi, da je doma najlepše. Vi pa želite, da je doma tudi varen.

Dom jim pomeni veliko več kot le prostor za bivanje – pomeni domačnost, samostojnost in mir. Zato je misel na selitev v dom za starejše pogosto težka tako za starejše kot za njihove svojce.

Okrog nas so ljudje, ki takšno pomoč potrebujejo – naši starši, stari starši, sosedje ali znanci. Pogosto jih srečujemo vsak dan, pa morda niti ne vemo, da jih skrbi, ali bodo v primeru težav pravočasno dobili pomoč.

Takšnih primerov ni malo. Tudi v Sloveniji se še vedno zgodi, da starejša oseba ob padcu, nenadni slabosti ali drugi stiski ostane sama in na pomoč čaka več ur ali celo dni. Dolgo čakanje lahko vodi v resne zaplete, v najtežjih primerih pa tudi v najhujše posledice. E-oskrba je namenjena prav preprečevanju takšnih situacij.

Tudi svojci so pogosto razpeti med službo, družino in vsakodnevnimi obveznostmi. Ne morejo biti ob starših ali bližnjih ves čas, želijo pa vedeti, da bodo ob padcu, slabosti ali drugi stiski hitro dobili pomoč.

E-oskrba je namenjena ljudem, ki potrebujejo zaradi starosti, bolezni, invalidnosti ali zmanjšane samostojnosti več varnosti, a želijo še naprej živeti doma.