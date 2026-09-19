Oče pravi, da je doma najlepše. Vi pa želite, da je doma tudi varen.

Dom jim pomeni veliko več kot le prostor za bivanje – pomeni domačnost, samostojnost in mir. Zato je misel na selitev v dom za starejše pogosto težka tako za starejše kot za njihove svojce.
Okrog nas so ljudje, ki takšno pomoč potrebujejo – naši starši, stari starši, sosedje ali znanci. Pogosto jih srečujemo vsak dan, pa morda niti ne vemo, da jih skrbi, ali bodo v primeru težav pravočasno dobili pomoč.
Takšnih primerov ni malo. Tudi v Sloveniji se še vedno zgodi, da starejša oseba ob padcu, nenadni slabosti ali drugi stiski ostane sama in na pomoč čaka več ur ali celo dni. Dolgo čakanje lahko vodi v resne zaplete, v najtežjih primerih pa tudi v najhujše posledice. E-oskrba je namenjena prav preprečevanju takšnih situacij.
Tudi svojci so pogosto razpeti med službo, družino in vsakodnevnimi obveznostmi. Ne morejo biti ob starših ali bližnjih ves čas, želijo pa vedeti, da bodo ob padcu, slabosti ali drugi stiski hitro dobili pomoč.
E-oskrba je namenjena ljudem, ki potrebujejo zaradi starosti, bolezni, invalidnosti ali zmanjšane samostojnosti več varnosti, a želijo še naprej živeti doma.
Varno bivanje doma 24 ur na dan, 7 dni v tednu
E-oskrba je storitev, ki starejšim, bolnim osebam in ljudem, ki živijo sami, zagotavlja hitro pomoč. Uporabniku daje več občutka varnosti, svojcem pa več miru. Telekom Slovenije izvaja E-oskrbo v okviru zavarovanja za dolgotrajno oskrbo in je vključen v javno mrežo izvajalcev dolgotrajne oskrbe. Za izvajanje storitve ima vsa potrebna dovoljenja in certifikate ter jo izvaja skladno z zakonom o dolgotrajni oskrbi.
Storitev deluje preprosto. Uporabnik nosi zapestnico ali obesek z gumbom za klic na pomoč in detektorjem padca. Če se slabo počuti, pade ali potrebuje pomoč, lahko s pritiskom na gumb vzpostavi stik z asistenčnim centrom, kjer se na klic odzove strokovno usposobljeno osebje. Ob padcu se lahko alarm sproži tudi samodejno, kar je posebno pomembno, kadar oseba sama ne more poklicati pomoči.
Ob resnejših dogodkih so obveščeni tudi svojci. E-oskrba tako podpira varno bivanje doma, večjo samostojnost in več miru za vso družino.
Kako do brezplačne E-oskrbe
E-oskrba je od 1. julija 2025 vključena med pravice iz obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, zato je za upravičence brezplačna. Vlogo za uveljavljanje pravice do dolgotrajne oskrbe je treba oddati na pristojni center za socialno delo. Za osebe, starejše od 80 let, je postopek še enostavnejši: na centru za socialno delo oddajo posebno vlogo samo za E-oskrbo. Dodatno ocenjevanje ni potrebno. E-oskrbo po tem postopku prejme vsaka oseba, starejša od 80 let, ki ima status zavarovane osebe, ni v institucionalnem varstvu in odda vlogo za E-oskrbo.
Ko je odločba izdana, upravičenec posreduje dokumentacijo Telekomu Slovenije. Ta nato uredi pogodbo, tehnični priklop in namestitev opreme. Dokumentacijo je mogoče oddati osebno na katerem koli prodajnem mestu Telekoma Slovenije ali poslati po pošti na naslov Telekom Slovenije, d. d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, z obveznim pripisom za E-oskrbo.
Naročnik oglasne vsebine je Telekom Slovenije d.d