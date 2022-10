Oče pretepenega 13-letnika: Moj cilj je zaščititi ostale otroke

Po hudem šoku in izjemno stresnem tednu je oče napadenega 13-letnika danes le nekoliko bolj pomirjen. "Zadevo je prevzel izkušen policist, zdaj veliko bolj razumem, kako poteka njihovo delo. Šola dela vse, kar lahko, ponudili so nam tudi strokovno pomoč, socialno delavko. Za stvari, ki so se dogajale, je bilo žal odgovorno staro vodstvo, novo vodstvo praktično ni bilo seznanjeno," razlaga.

Z ravnanjem šole so zadovoljni tudi na ljubljanski občini in šolskem inšpektoratu, zato tam inšpekcijskega postopka, kot pojasnjujejo, ne vodijo. Na vprašanje, kako je z izključitvijo problematičnega učenca, pa odgovarjajo, da dokler je otrok šoloobvezen, ne more biti izključen, šola ga iz vzgojnih razlogov lahko le prešola.

"Da so naši otroci v Sloveniji varni, da se jih ne bojimo poslati v šolo, na trening, kamorkoli. To je bil moj cilj. Da se zaščiti druge otroke. Če je moj šel čez to, če gre moja družina čez to, da vsaj pomagamo, da drugim ne bo tega treba," pravi oče pretepenega.

Institucije, kot so šole, centri za socialno delo, policija se morajo na prijave žrtev odzvati takoj, da dajo storilcem jasno sporočilo, da nasilje ni sprejemljivo in da morajo prevzeti odgovornost za svoje ravnanje, pravi strokovnjak za vzgojo izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič.