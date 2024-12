Oče pridrvel v učilnico in učitelju grozil, da ga bo pretepel

Spet so v ospredju vprašanja: Ali šole potrebujejo varnostnike? Ali učitelji in ravnatelji potrebujejo več avtoritete? Kako zaščititi šole, kako učence? Kaj lahko naredijo na ministsrtvu za izobraževanje? Kaj šole? Ravnatelji? In kaj lahko naredimo vsi skupaj doma pri vzgoji otrok? Naša gosta sta bila ravnateljica Strokovnega centra Planina Leonida Zalokar in direktor direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Rado Kostrevc.

Kostrevc odgovarja, da je danes življenje v šoli drugačno kot pred 50 leti in da moramo biti pripravljeni na odzive, ki jih doslej nismo bili vajeni. Kot trdi, imamo prostor zreguliran, ampak da mora to živeti: Šole morajo to živeti in se tega dosledno držati. Šole imajo možnost vse regulirati – tudi uporabo telefonov med učno uro. To je odvisno od vsakega posameznega učitelja. Zalokarjeva je na tem mestu opozorila, da je to prelaganje odgovornosti na šole nedopustno. "Dejstvo je, da je razkorak med teorijo in prakso. Uradniki se ne zavedate in nimate izkušenj grozot, ki se dogajajo na dnevni ravni v vrtcih, šolah. Od oblastnikov se pričakuje drža, da se tudi kaj uzakoni in spremeni," izpostavlja.

Kostrevc pravi, da je beseda grozota premočna, da bi opisala stanje v slovenskih šolah: "Reagirati moramo sistemsko in tako tudi reagiramo. Bila je pripravljena tudi posodobljena zakonodaja in protokoli, ki jo lahko šole uporabljajo za soočanje z nasiljem. Zato posploševanje ni korektno," je povedal. Zalokarjeva poudarja, da ne gre le za en primer. Spomnila je, da vedno znova vznikajo nove teorije, v tem primeru nove smernice in protokoli, ki jih v praksi nihče ne preverja. Če pa to v praksi potem ne deluje, so pa krivi izvajalci.

Kostrevc je poudaril odgovornost staršev za vzgojo otrok, kjer se vse začne. Zalokarjeva pa je na to odgovorila: "To je že res. A nimamo mehanizma, da bi starša pripravili, da bi s šolo sodeloval in se vključil v program. Naše socialne službe morajo pridobiti soglasje staršev, da se otroka vključi na svetovanje." Kostrevc pri tem spomni, da šola v družino vstopa s pomočjo socialnega centra in Policije. In to je eden izmed vzvodov, ki se ga moramo naučiti uporabljati, je zaključil.