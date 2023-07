Oče šestletnika, ki je bil pozitiven na kokain, v priporu od 13. julija

Na Policiji so nam potrdili, da so osumljenca 13. julija s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika OS Koper, ki je zanj odredil pripor. "Moški je še vedno v priporu," so dodali in pojasnili, da policisti nadaljujejo zbiranje dodatnih obvestil in dokazov. Zaradi zaščite interesov otroka več podrobnosti o primeru ne razkrivajo.

Odpravila se je v lekarno in kupila test za prepovedane droge, ki je razkril, da je deček pozitiven na kokain. Nemudoma ga je odpeljala na urgenco, kjer so prisotnost kokaina v dečkovem sistemu potrdili, prav tako je bil test pozitiven še v izolski bolnišnici. Pri dečku naj bi zaznali tudi šum na srcu, po poročanju mame pa je imel zadnjih šest mesecev tudi hude krvavitve iz nosu.

Poročali smo o grozljivi novici, da je bil komaj šestletni deček, potem ko se je vrnil z varstva pri očetu, pozitiven na kokain. Po obisku pri očetu je imel šestletnik hud glavobol in bolečine v trebuhu. Mama je za TV Slovenija povedala tudi, da je imel deček neobičajen pogled. Po njenih besedah je bil zelo napadalen in agresiven.

Kljub večkratnim opozorilom CSD ni ukrepal

Strašljiv del zgodbe je, da je mama CSD že dalj časa opozarjala na to, da oče ni primeren skrbnik, a odziva pristojne institucije, ki bi morala otroka zaščititi, ni bilo. Še več, na CSD Piran se je obrnila tudi ravnateljica osnovne šole, ki jo je obiskoval deček, in jih seznanila s tem, da je otrok, kadar ga pripelje oče, večkrat zanemarjen. Po pričevanju razredničarke naj bi se deček izoliral od drugih otrok in grizel nohte. Odziva od CSD Piran več kot dva meseca ni prejela niti šola.

Po poročanju TV Slovenija je sicer piranski CSD v stik s šolo stopil takoj zatem, ko je prejel novinarska vprašanja. Morebiten načrt pomoči naj bi tako sestavili šele zdaj, ko je otrok že izkusil kokain. Socialna inšpekcija je na centru sprožila nadzor.

Vprašanje je, zakaj CSD ni ukrepal. Ko so se seznanili z novinarskimi vprašanji, so podali splošne odgovore, da sta se starša dogovorila za stike in da pozneje o družini niso imeli informacij. Dodali so tudi, da je predvsem tisti starš, ki ne ogroža otroka, dolžan nadzirati drugega starša in zaščititi pravice otroka. "Šele ko odpovesta oba, se vključi CSD," poroča TV Slovenija.

Vprašanja glede tega, kako bi se moral CSD odzvati, ko jih je mama seznanila s sumom, da oče ni primeren skrbnik, smo naslovili na več institucij, njihove odgovore še čakamo.