Starša Tadeja Pogačarja: Otroke sva vzgajala po 'stari' metodi, nikoli niso bili v brezdelju

Tadejev oče je povedal, da so kronometer v soboto še gledali doma. " Najprej smo mislili, da so ure pokvarjene, ker je naredil tako razliko. Potem nama je Kolesarska zveza Slovenije omogočila let v Pariz, ekipa UAE pa nam je omogočila, da sva se srečala tudi s Tadejem. Občutki na Elizejskih poljanah pa so bili res nepozabni," je povedal.

Kaj nam pove gesta Rogliča, ki je takoj, ko je bil še v afektu, čestital Tadeju? "Primož je v preteklosti že večkrat s svojimi izjavami in vedenjem pokazal, da je velik vzornik, ki točno ve, kaj je treba reči, ki zelo izbira besede in ki vedno deluje na nek zrel, konstruktiven način. On je dejansko čutil, da v tistem trenutku v kronometru ni bil dorasel Tadeju, kljub lastnemu razočaranju je privoščil zmago tistemu, ki je najboljši. Vsi pravi športniki privoščijo!" je povedal športni psiholog Matej Tušak.

Bogdan Fink,ki je podpisal prvo profesionalno pogodbo z Rogličem, je prepričan, da Primož ne bo potreboval veliko časa, da se pobere po osupljivem porazu. "On se je pobral že v nedeljo, ko je sedel na asfaltu tisti dve minuti, ko smo vsi sedeli, saj nikomur ni bilo jasno, kaj se je zgodilo. On je velik športnik, eden tistih športnikov, ki hitro preklopi. Težave za nazaj ... dvomim, da bomo sploh vedeli. On veliko stvari zadrži zase in ko jih bo analiziral, jih ne bo dal v nahrbtnik, ki ga bo nosil dolgo časa s seboj, ampak se bo takoj začel pripravljati za naslednje tekmovanje."

Pogačarjeva starša sta povedala tudi, da so se s Tadejem na Touru videli samo v nedeljo na podelitvi, ko so se objeli."Veliko besed si nismo izmenjali, ker je bilo okoli nas veliko novinarjev. Najbolj prisrčen je bil objem s Tadejem Pogačarjem po tolikih mesecih. Ker je najprej moj otrok, šele potem pa športnik,"je povedal oče. Mama pa je razkrila, da sta mu za rojstni dan v Pariz prinesla ingverjeve bombone, oblite s temno čokolado, saj se zelo rad sladka. Razkrila sta, da sta vse svoje otroke vzgajala po "stari metodi", da je "treba delati tudi doma, opravljati gospodinjska opravila, pri svaku je moral pobirati krompir ... Naši otroci nikoli niso bili v brezdelju".