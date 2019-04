Oče umorjene Sare o Abramovu: On je profesionalni psihopat

V svoj dom sta nas sprejela užaloščena starša pokojne Sare. Skrušen oče v solzah razlaga, da šele sedaj verjame, da je Abramov načrtno umoril njuno hčer. Pravi, da so mu doma vsi nasedli, da jo je imel rad, da je bila nesreča, a da zdaj vidijo, da je bila vse to laž. Vzel jima je najlepše, kar sta imela, njuno edinko Saro. "On je profesionalni psihopat," pravi oče.

Bil mi je kot sin, nam je sredi sobe, kjer je ugasnilo življenje 24-letne Sare, v solzah zaupal njen oče. "Mojo družino je izigral na najbolj krut možen način." Spregovoril je zdaj, ko je policija zoper domnevnega krvnika, Sebastiena Abramova, le vložila ovadbo zaradi suma umora. 'Sprejel sem ga kot svojega sina, verjel sem mu in sedaj so se mi rane znova odprle' "Tisti večer je bilo vse kot ponavadi, niti v snu si nisem predstavljal, da bo ta večer za vedno spremenil naša življenja," oče opisuje trenutke pred Sarino smrtjo.

Polavtomatska puška ni bila pokvarjena, kot je zatrjeval Sari in njenima staršema, s čimer je opravičeval namišljeno popravljanje v dnevni dobi. FOTO: POP TV

"Sara je bila spodaj v fitnesu in je telovadila. Mene je bolela glava in sem se že prej stuširal, se oblekel v pižamo in prišel v dnevno sobo. On je tukaj nekaj ropotal s tem orožjem, ne vem točno, kaj je delal. Samo rekel sem lahko noč in šel spat. Potem pa sem slišal pok in skočil pokonci," pretreseno razlaga oče.

Zahrbtnost se kaže predvsem v tem, da storil dejanje tako, da ga pokojna ni mogla pričakovati. Okoliščine je že pred tem prikazoval, kot da gre za neke okvare na orožju, ki ga je popravljal, kar je bilo kasneje s preiskavo ovrženo. Koristoljubje pa utrjujemo s tem, da je že prej s pretvezo od pokojničine mame pridobil večje količine denarja. —Milan Vogrinec, vodja oddelka za splošno kriminaliteto PU Celje

"Tukaj je bila katastrofa, on je tekal gor in dol in vpil: ’V njo se je sprožila, v njo se je sprožila’. Sara je bila na tleh, žena je bila pri njej. Potem pa smo noreli po hiši," nadaljuje oče. "Takoj sem rekel: ’Kličimo rešilca,’ in je šel na balkon in poklical rešilca." "Nekaj časa sem res verjel, ker si nisem mogel mislit, da je tak človek," razlaga oče. "Sprejel sem ga kot svojega sina, verjel sem mu in sedaj so se mi rane znova odprle. Vse kar si želim je, da odgovarja za to, kar je storil, le tako bom lahko živel naprej." Oče še pravi, da je opažal, da Abramov ni nič jokal. Po dogodku je celo uprizoril živčni zlom in se zdravil v Vojniku. A ko si je opomogel, si je od žrtvinih staršev hitro izposodil 18 tisoč evrov, ki jih nikoli ni vrnil. 'Ostala bo bolečina in upanje, da se nekoč nekdaj spet srečamo med angeli' Za kakšnega prevaranta gre, sta starša ustreljene Sare spoznala šele, ko je na sodišču v Žalcu potekala obravnava zaradi 18.000 evrov, ki naj bi jih z goljufijo, Sebatien Abramov, dobil od Sarine mame. Oče razlaga: "On je lagal, lagal, lagal, vseskozi lagal."

V Sarini sobi je še vse tako, kot je bilo pred štirimi leti. Na postelji njena najljubša otroška igračka, na policah družinske slike. FOTO: POP TV

Sodnici je želel prodati zgodbo, da je dal 10.000 evrov od sposojenega denarja Sari in da sta po njeni smrti do njega prišla njena starša. "In takrat sva midva videla, kakšen je zares ta človek. To nama je potem za 200 procentov obrnilo sliko. Dejansko sva spoznala, kakšen je," pravita.

V Sarini sobi je še vse tako, kot je bilo pred štirimi leti. Na postelji njena najljubša otroška igračka, na policah družinske slike. "Naša Sara je bila za naju darilo, osem dolgih let sva jo čakala. Bila je vesel in razigran otrok," se v solzah oče Rudi spominja srečnih družinskih dni.

Policiji sta pojasnila nove okoliščine, na podlagi katerih je policija od tožilstva dobila odredbe za dodatne preiskave, z njimi pa so dobili dovolj dokazov za kazensko ovadbo. Abramov Sare naj ne bi vpletel v zavarovalniško goljufijo, se je pa zavarovala sama. Oče potrdi, da je zavarovalnico ves čas nekdo klical, kdaj bo zavarovanje žrtvini mami izplačano, najverjetneje je poizvedoval prav Abramov. "Naj se žge v peklu, če je kje kaj pekla, nič drugega. Za takega človeka jaz nimam besed. Noben nama ne more povrniti, kar sva izgubila, če bo pa res obsojen, bo to vsaj ene vrste zadoščenje," še dodaja. "Sare to nikoli ne bo vrnilo nazaj, ostala bo bolečina in upanje, da se nekoč nekdaj spet srečamo med angeli," v solzah zaključi oče. Policisti takega primera ne pomnijo Zakaj je bil dolga štiri leta po dejanju Abramov na prostosti, da je v svoje kremplje dobil še eno dekle, ki si je na drugem koncu Slovenije odrezalo roko?

Abramov Sare naj ne bi vpletel v zavarovalniško goljufijo, se je pa zavarovala sama. FOTO: POP TV

Policija izpostavlja, da je preiskovanje močno oviralo prav dejstvo, da je osumljeni izredno uspešno manipuliral z žrtvino družino. Ob tem so zanikali, da bi policisti primer pozabili v svojih predalih: "Ogromno nas je delalo na tem primeru, vseskozi smo zbirali podatke, obveščali tožilstvo in skušali doseči, kar smo sedaj."

​​​​​​​Primer so vseskozi aktivno preiskovali, zatrjujejo policisti, preiskava pa naj bi se zavlekla tudi zato, ker je Abramov še do nedavnega uspešno manipuliral z bližnjimi pokojne. Tudi dekletov oče je pred našo kamero dejal, da sta mu z ženo sprva verjela, a da zdaj želita le eno - da bi odgovarjal za storjena dejanja.