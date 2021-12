Oceanografska boja Vida spet operativna

Trenutno delujejo vsi senzorji, ki so vezani na trup boje, tako meteorološki podatki kot tudi merilec slanosti in temperature morja na 2,5 metra globine. Akustični merilec morskih tokov in valov ter kisikov senzor, ki sta bila izgubljena v času, ko se je boja v močni burji odtrgala in prosto plula, pa bosta priklopljena po novem letu, ko bodo dobavljeni novi senzorji, so še navedli na morski biološki postaji.

Boja vida se je oktobra zaradi močne burje, ki je v sunkih presegla celo 40 vozlov, odtrgala od sidrišča. Kot so takrat navedli na morski biološki postaji, so jo s pomočjo letalskega preleta našli sredi Jadranskega morja med Savudrijo in italijanskim Lignanom, približno 16 milj od Pirana ter jo nato s svojim plovilom odvlekli nazaj v Piranski zaliv.