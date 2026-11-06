Ocena Bruslja: za Slovenijo obstaja tveganje migracijskega pritiska

Evropska komisija je poleg Slovenije med države, za katere po njeni oceni obstaja tveganje migracijskega pritiska, uvrstila še 14 drugih držav članic. Med njimi so med drugim Hrvaška, Poljska, Nemčija, Francija in baltske države.

Med razlogi za to v Bruslju navajajo relativno veliko število nezakonitih prihodov, prošenj za azil ali prejemnikov začasne zaščite iz Ukrajine. Eden od razlogov so tudi sekundarna migracijska gibanja, ki običajno potekajo iz države prvega vstopa v drugo članico EU.

"Slovenija je zabeležila precejšnje število nedovoljenih gibanj, kar je vplivalo na njene sisteme za azil in sprejem," je komisija glede Slovenije zapisala v poročilu. Obenem je Slovenija po njenih navedbah prejela največ zahtevkov drugih držav za vrnitev prosilcev za azil glede na bruto domači proizvod in število prebivalcev.

Na sekundarna migracijska gibanja je v pogovoru pred enim mesecem evropskega komisarja za notranje zadeve Magnusa Brunnerja opozoril slovenski notranji minister Franci Matoz. "Eden od temeljnih ciljev pakta o migracijah in azilu je skupna odgovornost vseh držav članic. Zato je pomembno, da metodologija za določanje migracijskega pritiska ustrezno upošteva tudi sekundarna gibanja in dejansko obremenjenost posameznih držav članic," je dejal.

Članice, za katere obstaja tveganje migracijskega pritiska, imajo v skladu s paktom o migracijah in azilu prednostni dostop do podpornih ukrepov EU pri soočanju z migracijami, kot sta podpora pristojnih evropskih agencij in finančna podpora.