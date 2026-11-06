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Slovenija

Ocena Bruslja: za Slovenijo obstaja tveganje migracijskega pritiska

Bruselj, 06. 11. 2026 11.38 pred 1 uro 2 min branja 16

Avtor:
STA
Policijski nadzor in migranti na Rigoncah (arhivska fotografija)

Evropska komisija na podlagi letnega poročila o migracijah ocenjuje, da za Slovenijo obstaja tveganje migracijskega pritiska. Če bo Svet EU temu pritrdil, bo imela Slovenija prednostni dostop do operativne in finančne podpore EU pri soočanju z migracijami. Ne bo pa upravičena do zmanjšanja prispevka v solidarnostni mehanizem.

Policijski nadzor in migranti na meji s Hrvaško (arhivska fotografija)
Policijski nadzor in migranti na meji s Hrvaško (arhivska fotografija)
FOTO: Aljoša Kravanja

Evropska komisija je poleg Slovenije med države, za katere po njeni oceni obstaja tveganje migracijskega pritiska, uvrstila še 14 drugih držav članic. Med njimi so med drugim Hrvaška, Poljska, Nemčija, Francija in baltske države.

Med razlogi za to v Bruslju navajajo relativno veliko število nezakonitih prihodov, prošenj za azil ali prejemnikov začasne zaščite iz Ukrajine. Eden od razlogov so tudi sekundarna migracijska gibanja, ki običajno potekajo iz države prvega vstopa v drugo članico EU.

"Slovenija je zabeležila precejšnje število nedovoljenih gibanj, kar je vplivalo na njene sisteme za azil in sprejem," je komisija glede Slovenije zapisala v poročilu. Obenem je Slovenija po njenih navedbah prejela največ zahtevkov drugih držav za vrnitev prosilcev za azil glede na bruto domači proizvod in število prebivalcev.

Na sekundarna migracijska gibanja je v pogovoru pred enim mesecem evropskega komisarja za notranje zadeve Magnusa Brunnerja opozoril slovenski notranji minister Franci Matoz. "Eden od temeljnih ciljev pakta o migracijah in azilu je skupna odgovornost vseh držav članic. Zato je pomembno, da metodologija za določanje migracijskega pritiska ustrezno upošteva tudi sekundarna gibanja in dejansko obremenjenost posameznih držav članic," je dejal.

Članice, za katere obstaja tveganje migracijskega pritiska, imajo v skladu s paktom o migracijah in azilu prednostni dostop do podpornih ukrepov EU pri soočanju z migracijami, kot sta podpora pristojnih evropskih agencij in finančna podpora.

Policijski nadzor in migranti na Rigoncah (arhivska fotografija)
Policijski nadzor in migranti na Rigoncah (arhivska fotografija)
FOTO: Aljoša Kravanja

Ni pa komisija Slovenije uvrstila med države, ki se soočajo z resnimi razmerami na področju migracij. To so po njeni oceni Avstrija, Bolgarija, Češka, Estonija, Hrvaška in Poljska, ki bodo lahko Svet EU zaprosile za izjemo od sodelovanja v solidarnostnem mehanizmu. Gre za mehanizem, v okviru katerega članice, ki so pod migracijskim pritiskom, prejemajo podporo drugih držav.

Do podpore bodo tako kot v drugi polovici letošnjega leta tudi prihodnje leto upravičeni Španija, Italija, Grčija in Ciper.

Oceno komisije o razmerah v posameznih članicah in predlog solidarnostnega mehanizma, ki mora glede na pravno podlago vključevati najmanj 30.000 premestitev prosilcev za azil ali 600 milijonov evrov finančnih prispevkov, bodo morale pred koncem leta potrditi države članice v Svetu EU.

Članice, ki so obvezane prispevati v mehanizem, lahko izbirajo med premestitvami prosilcev, finančnim prispevkom in drugimi oblikami podpore. Slovenija se je lani odločila, da bo v mehanizem, ki je bil zaradi krajšega obdobja izvajanja manjši od zakonsko predpisanega, v skladu s svojim pravičnim deležem prispevala 1,8 milijona evrov.

Viri na komisiji so danes pojasnili, da delež za prispevke v skladu s predlogom ostaja enak kot lani. Če bo solidarnostni mehanizem prihodnje leto vključeval 30.000 premestitev oziroma 600 milijonov evrov prispevkov, bi morala Slovenija premestiti okoli 130 prosilcev ali vplačati 2,6 milijona evrov. Prispevek lahko vključuje tudi kombinacijo različnih ukrepov.

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KOMENTARJI16

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Don Muri
06. 11. 2026 14.41
Kaj ni že Mahnič uredil migracije?
Odgovori
0 0
slayer2
06. 11. 2026 14.38
Sploh ne vem,zakaj razglabljamo o tem,sterat vse nazaj!!!
Odgovori
+1
1 0
FreedomMan
06. 11. 2026 14.21
Kako so vedno migranti aktualni, ko so desničarji na oblasti, po neki logiki ravno sedaj ko desnica vedri in oblači nebi smelo biti novih migrantov.
Odgovori
+0
1 1
pa saj bo vredu
06. 11. 2026 14.17
Kaj je zdaj z ograjo na meji? Komu koristi, komu škodi?
Odgovori
+1
1 0
konc
06. 11. 2026 14.05
Bolje, da tile ilegalci ne ugotovijo v masovnem številu, kako zelo zaščiteni so v naši državi kriminalci in brezdelneži. Nas bodo totalno preplavili v enem letu, če ne prej. Zanje imamo več kot dovolj sredstev.
Odgovori
+4
4 0
Jožajoža
06. 11. 2026 14.02
Tveganje za Slovenijo je samo jabez janša in njegov režimski aparat. Ste pozabili obdobje 2020-2022
Odgovori
-5
2 7
RAZKOL
06. 11. 2026 13.59
Ocena Bruslja: za Slovenijo obstaja tveganje migracijskega pritiska. A bejž, a res?? Kej tazga! Sej ne da "desni" že vsaj 10 let trobimo točno to, pa nam levi - ultra narodni migrantoljubni izdajalci govorijo da smo "nacisti" in da je vse to larifari. Malo si poglejte kanal dutch travel maniac in paul joseph watson in boste videli kaj vse bo prišlo sem zaradi levičarskih izdajalcev
Odgovori
+0
4 4
Dr.Rugelj
06. 11. 2026 13.54
A se ni veliki JJ hvalil, da migracij skoraj ni in da so ULALA vrnili na Hrvaško nekaj več, kot ene 40 teh prišlekov ?...Takoj bi morali spet vzpostaviti konkretno mejo, na mejo namestiti patrulje (vojska in policija) in UKINITI PROŠNJE ZA AZIL ! ....po hitrem postopku na levo in šibaj nazaj !...
Odgovori
-2
2 4
9876543
06. 11. 2026 13.54
Če bi imeli Golobovo vlado, bi imeli še kakšnih pet novih azilnih centrov. Sedaj nam grozi pritisk, imeli smo ograjo, a so jo Golobovi tako z veseljem odstranili. Na, pa bomo spet delali novo. Škoda prejšnje vlade je vsak dan večja.
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+1
4 3
veneti
06. 11. 2026 13.44
samo eno vprašanje se postavi. Zakaj se plačuje Hrvaški da ščiti Schengensko mejo???? Milijone dobijo da morajo Slovenski policisti migrante loviti ???????????
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+7
7 0
DirtySanchez
06. 11. 2026 13.37
Še dobro da niso levičarji na oblasti. Oni bi vse sprejeli jim dali prebivališča in mesečne socialne dohodke za nedelo. Upam da ta vlada ustavi ta migracijski pririsk, ker se v sloveniji nihče ne želi tujcev, razen Meseca in Vrečke.
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+3
7 4
heroj2000
06. 11. 2026 13.31
Ni straha, mi imamo Janšo.
Odgovori
+3
6 3
Dr.Rugelj
06. 11. 2026 13.55
In kaj je ta naredil za zmanjšanje dotoka migrantov ?...a sploh veš kaj se je dogajalo med covid lockdownom ?...cele avtobuse so jih furali po Sloveniji - nekaj jih je ostalo veliko pa šlo dalje v Evropo !...
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+0
3 3
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