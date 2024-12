Ocena dela vlade se je nekoliko višja, največ podpore ima še vedno SDS

Če bi bile volitve v nedeljo, bi torej največ glasov prejela SDS 23,7 odstotka (novembra 25,1 odstotka), sledi ji Gibanje Svoboda s 16 odstotki (novembra 14,9 odstotka), SD z 8,1 odstotka (novembra 7,6 odstotka), Levica s 6,4 odstotka (novembra 5,9 odstotka), NSi s 5,1 odstotka (novembra 6,1 odstotka), Vesna - zelena stranka z enako podporo kot novembra (3,3 odstotka), Demokrati 2,1 odstotka (novembra 2,6 odstotka) in SLS z 1,3 odstotka (novembra 1,6 odstotka). 3,8 odstotka anketirancev se volitev ne bi udeležilo, 26,1 odstotka je neopredeljenih. Glede na prejšnji mesec so tako na podpori pridobile koalicijske stranke, izgubili pa sta opozicijski SDS in NSi.

Na seznam strank, o katerih so opredeljevali anketiranci, so bile vključene tudi stranke, ki so že ali ki naj bi se še ustanovile. Med njimi so stranka Demokrati Anžeta Logarja, stranka Vladimirja Prebiliča, stranka Zaupanje Karla Erjavca, stranka Marka Lotriča in Glas upokojencev Pavla Ruparja.

Izkazalo se je, da nekatere nove stranke jemljejo glasove uveljavljenim strankam. Decembrska volilna preferenca za SDS tako znaša 15,7 odstotka, kar je skoraj štiri odstotke manj kot novembra, ko je znašala 19,1 odstotka. Na drugem mestu je z 12,6 odstotka (enako kot novembra) stranka Demokrati. Sledijo ji Gibanje Svoboda z 12,4 odstotka (novembra 13,1) in stranka Vladimirja Prebiliča z 10,3 odstotka (novembra 8,3). Od novih strank je podporo Glasu upokojencev izreklo 2,4 odstotka, stranki Zaupanje 1,9 odstotka (novembra 1,7) in stranki Marka Lotriča 1,7 odstotka vprašanih.