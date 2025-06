Ocena ljubljanske vode: 'Dolgotrajni okus in nežnost, ki ostane v ustih'

Sodelujoči vzorec pitne vode iz Slovenije se napaja iz ljubljanskega vodovodnega sistema v upravljanju javnega podjetja Voka Snaga, natančneje iz vodarne Kleče. Iz Voke Snage so danes sporočili, da gre za vodo, ki ne potrebuje nobene predhodne obdelave, kar da je v evropskem prostoru prava redkost.

Skupina 15 okuševalcev je pod vodstvom švedske somellierke za vodo Gunille Hultgren Karell okušala 11 vzorcev vode iz pipe iz vse Evrope – od severa do juga ter od vzhoda do zahoda. Šlo je za vzorce iz rek, izvirov ali podzemnih vod, so pojasnili v Voki Snagi.

O sodelovanju na omenjenem dogodku je na redni novinarski konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankovića spregovoril tudi direktor Voke Snage David Polutnik. Po njegovih besedah je ljubljanska voda pri pokuševalcih pustila izjemen vtis, posebej pa so jo pohvalili "zaradi dolgotrajnega okusa, svežine tudi pri sobni temperaturi, nežnosti, ki ostane v ustih, ter izjemne primernosti za strežbo ob hrani".

Tako so jo ocenili kot "dobro, uravnoteženo vodo z osvežujočim občutkom, resnično dobro klasično, tradicionalno vodo".

V sodelovanju slovenske oz. ljubljanske pitne vode na prvi evropski pokušini Polutnik vidi pomembno priznanje delu Voke Snage in dokaz, da pristojni v Ljubljani zagotavljajo vrhunsko kakovost pitne vode. "Pitna voda iz vodovodnega sistema, ki oskrbuje večji del Ljubljane, ni le varna, kakovostna, čista in zdrava, ampak tudi senzorično prepoznavna - kar so potrdili tudi mednarodni strokovnjaki," je zatrdil.

Zadovoljstvo glede tega je danes izrazil tudi Janković. Ta je ponovil, da je čistejši vodi – predvsem tisti v Ljubljanici in Savi – namenjen tudi veliki kohezijski projekt Čisto zate, ki vključuje dograditev kanalizacijskega omrežja, nadgradnjo osrednje čistilne naprave v Zalogu in gradnjo povezovalnega kanalizacijskega kanala C0, ki bo odpadne vode iz Vodic in Medvod prek Ljubljanskega polja speljal do Zaloga.

Janković je znova spomnil, da bodo s projektom pokritost gospodinjstev s kanalizacijo zvišali na 98 odstotkov in skupaj zaprli 26.000 greznic, pri čemer so jih 20.000 že. Glede kanala C0, ki v delu javnosti in politike prav zaradi bojazni pred onesnaženjem podtalnice povzroča močno nasprotovanje, je prepričan, da bo občina dobila gradbeno dovoljenje tudi za zadnji 128-metrski odsek 12,1 kilometra dolgega kanala.

Prepričan je tudi, da zapleti, višja cena izvedenih del in zamude pri nadgradnji čistilne naprave ne bodo ogrozili izvedbe več kot 135-milijonskega projekta in da zaradi tega državi ne bo treba vračati odobrenih kohezijskih sredstev. Projektu je sicer odobreno sofinanciranje v višini 81 milijonov evrov, od česar na sredstva EU odpade 68,9 milijona evrov.