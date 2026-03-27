Slovenija

Ocena pripravljenosti SV: 'Pozitiven trend navzgor'

Ankaran, 27. 03. 2026 13.04 pred 46 minutami 1 min branja 4

Avtor:
M.V. STA
Ocena pripravljenosti SV

Minister za obrambo Borut Sajovic in načelnik Generalštaba Slovenske vojske (SV) Boštjan Močnik sta vrhovni poveljnici obrambnih sil Nataši Pirc Musar predstavila oceno pripravljenosti SV za leto 2025. Pirc Musar meni, da bodo kljub napredku potrebna dodatna prizadevanja, predvsem pri pomlajevanju kadrov in izgradnji bojnih zmogljivosti.

Izpostavila je tudi pomen pridobivanja specialističnih znanj, več usposabljanj, krepitev zalog in logistike ter izgradnjo bojnih zmogljivosti.

Načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Boštjan Močnik pa je na novinarski konferenci pojasnil, da je napredek SV opazen pri elementih načrtovanja, usposabljanja in izurjenosti, infrastrukture, opreme, glavne opreme, oborožitvenih sistemov, kot tudi pri kadrovski sliki. "Vsi ti elementi kažejo pozitiven trend navzgor v primerjavi s prejšnjim letom," je dejal.

Minister za obrambo Borut Sajovic pa meni, da ocena kaže na uspešno modernizacijo vojske, kadrovsko krepitev in rast. Slovenija na tem področju še ni na cilju, ki ga bo težko doseči, je pa pot, po kateri država hodi, po njegovi oceni obetavna.

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Vakalunga
27. 03. 2026 13.58
3500 pisarniških moljev, salonskih oficirjev, pa niti enega za boj sposobnega bataljona še čete ne )) in ti pisuni bodo skrbeli za varnost..Njihovo sposobnost smo pa vdeli v AFGANISTANU, KO JE POČILA PETARDA, JE ZASMRDELO IN SO POBEGNILI DOMOV..
Potouceni kramoh
27. 03. 2026 13.56
Janez ima močnejšo vojsko.Black cube se infiltrira med slovenski narod brez izstreljenega metka..
murate
27. 03. 2026 13.37
Če danes ne gre pripravljenost gor k je dan viagre,kdaj pa potem
Smuuki
27. 03. 2026 13.35
Vse oh in sploh odkar je svoboda. Če verjameš je res. Ne smeš biti razgledan če vse verjameš
