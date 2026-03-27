Ocena pripravljenosti SV: 'Pozitiven trend navzgor'

Izpostavila je tudi pomen pridobivanja specialističnih znanj, več usposabljanj, krepitev zalog in logistike ter izgradnjo bojnih zmogljivosti.

Načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Boštjan Močnik pa je na novinarski konferenci pojasnil, da je napredek SV opazen pri elementih načrtovanja, usposabljanja in izurjenosti, infrastrukture, opreme, glavne opreme, oborožitvenih sistemov, kot tudi pri kadrovski sliki. "Vsi ti elementi kažejo pozitiven trend navzgor v primerjavi s prejšnjim letom," je dejal.

Minister za obrambo Borut Sajovic pa meni, da ocena kaže na uspešno modernizacijo vojske, kadrovsko krepitev in rast. Slovenija na tem področju še ni na cilju, ki ga bo težko doseči, je pa pot, po kateri država hodi, po njegovi oceni obetavna.