Ocena vrednosti prenove jeseniške železniške postaje je prenizka

Izsledke revizije družb IKK in TÜV SÜD Rail je ministrica za infrastrukturo Bratuškova javnosti predstavila prejšnji teden. Revizijo je naročila po tem, ko se je po oddaji ponudb na javnem razpisu za izvedbo gradbenih del pokazalo, da so razhajanja med ocenjeno vrednostjo in oddanimi ponudbami velika. Prav tako so se v javnosti pojavile kritike o upravičenosti projektnih rešitev in investicijske vrednosti projekta.

"Iz ugotovitev končnega poročila revizije izhaja, da je projekt železniškega logističnega vozlišča Jesenice potreben in upravičen z vidika predvidenih prometnih tokov in evropskih standardov za železnice v takšni obliki, kot je načrtovan, neustrezno pa je bil izbran naziv projekta, saj gre za kompleksno logistično vozlišče in ne zgolj za železniško postajo," so ob seznanitvi s poročilom zapisali na vladnem uradu za komuniciranje.

Prav tako so revizorji ugotovili, da je večina cen iz ocene stroškov bistveno nižjih od primerljivih cen iz avstrijskih in nemških projektov. Ponujene cene ustrezajo razumnim tržnim cenam. Iz študije tudi izhaja, da je logistično vozlišče Jesenice v takšnem obsegu projektirano prvenstveno zaradi tovornega prometa, so sklenili.