Ocenili vrhunski mojstri: Najboljši nastavki za odlično izvrtane luknje

Rekviziti, ki bodo uspešno odgovorili na vsako nalogo , ki jo zadaš za vrtalnik Diamond DrillPro so nastavki.

Z njimi boš pozabil na plačevanje dragih komod, polic in okrasnega pohištva.

Zahvaljujoč tem visokokakovostnim rekvizitom je uspeh zagotovljen pri vseh popravilih doma in „naredi sam” projektih . Dajo ti končno zadovoljstvo in omogočajo, da se odlikuješ, karkoli delaš.

Katere površine vrta Diamond DrillPro?

Profesionalni set svedrov je zasnovan v skladu s postulati nemške tehnologije za izdelavo strojev in orodij. Jeklo, iz katerega so narejeni nastavki, se obdeluje pri visokih temperaturah, ki dosežejo do 200 stopinj Celzija.

To mu daje visoko odpornost, zaradi katere vsak nastavek iz tega seta zlahka prodre na površine z različno trdoto. Diamond DrillPro enostavno vrta in naredi natančne luknje na lesenih površinah, steklu, ploščicah in nekaterih vrstah kovin.