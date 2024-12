Postavitev spomenika slovenske osamosvojitve bo stala dva milijona evrov

Direktorat za vojne veterane in vojaško dediščino ministrstva za obrambo je na podlagi majskega sklepa vlade izdalo poziv za oddajo ponudb za izdelavo natečajne naloge za postavitev spomenika slovenske osamosvojitve na Trgu republike v Ljubljani. Do postavljenega roka, 28. maja, je ponudbo oddal zgolj en ponudnik, in sicer Afront - zavod za prostorsko inovativnost iz Ljubljane, tako mu je direktorat junija izstavil naročilo za izdelavo natečajne naloge, so sporočili po seji vlade.