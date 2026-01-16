Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Očeta išče že šest dni: 'To mu ni podobno'

Ljubljana, 16. 01. 2026 18.23 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Manca Turk
Pogrešani Igor Grošelj

Od nedelje je pogrešan 51-letni Igor Grošelj z območja Trbovelj. Aktivirane so različne policijske enote, svojci ga intenzivno iščejo in na njegovo izginotje opozarjajo z letaki. Njegov avto so našli v Celju, telefonski signal pa zaznali v Ljubljani in v več kot 40 kilometrov oddaljenem naselju v občini Trebnje.

David Grošelj z družino in prijatelji očeta 51-letnega Igorja Grošlja išče že šesti dan zapored. Aktivirane so različne policijske enote, domači pa se neprestano vozijo od mesta do mesta ter na njegovo izginotje opozarjajo s plakati.

Začelo se je v soboto. Po manjšem prepiru z ženo se je 51-letnik usedel v avto in odpeljal. Ker ga v nedeljo ni bilo domov, so domači postali zaskrbljeni. "Policija je prišla domov, zbrala podatke, potem je preiskala hišo, preiskala je delavnico," pripoveduje sin. 

Naslednji dan so s pomočjo javnosti v Celju na parkirišču Tuš Cash&Carry našli očetov avto. Sodeč po telefonskem signalu, se je 51-letnik od tam peš odpravil proti centru mesta, nato pa se odpeljal do Ljubljane. Kako, ni jasno.

Dnevnik njegovih klicev kaže, da je na železniški postaji poklical taksi, ki ga je odpeljal v nočni klub na Tržaški. Čez uro ali dve naj bi znova poklical taksi, ki naj bi ga peljal nazaj na postajo. Nato se sled za njim izgubi, zaznali so le še njegov telefonski signal – v več kot 40 kilometrov oddaljenem naselju Veliki Gaber v občini Trebnje.

"Ne, to mu ni podobno, zato ker čez noč ni bil nikoli od doma. Nikoli. Edino, kar je meni razlaga, da je bila glava prepolna, da je bil živčen, da je imel dosti vsega, da se je sam želel umakniti v upanju, da ne vem, da se bo še vrnil, da si ne bo kaj naredil," razmišlja David. 

Ljudi zato prosi: opazujte okolico, mimoidoče in mu tako pomagajte. "Ali se je peljal z vlakom, ali je šel z avtobusom in da je bila to samo brezglava pot, bog ve kam. Drugega ne morem reči, ne vem, ne vem."

Če imate o pogrešanem Igorju Grošlju kakršne koli informacije, jih lahko sporočite tudi na najbližjo policijsko postajo ali na interventno številko 113.

pogrešani igor grošelj iskalna akcija

Ljubljana na vrhu seznama najbolj romantičnih evropskih mest

Močnik povišan v čin generalmajorja

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • vijačnik
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
bibaleze
Portal
Travmatičen spomin: Lev napadel mlado zvezdnico
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
Otrok ne dela nalog - lenoba ali nekaj drugega?
Otrok ne dela nalog - lenoba ali nekaj drugega?
zadovoljna
Portal
To mesto v Italiji preprosto morate obiskati
Pozabite na črno, hlače v tej barvi bomo nosile v letu 2026
Pozabite na črno, hlače v tej barvi bomo nosile v letu 2026
Slovenska voditeljica se je razveselila deklice
Slovenska voditeljica se je razveselila deklice
Sunny je našla ljubezen in prejela prstan
Sunny je našla ljubezen in prejela prstan
vizita
Portal
To je napovednik srčnega infarkta
Smrtonosna bolezen, ki jo lahko pravočasno prepoznate
Smrtonosna bolezen, ki jo lahko pravočasno prepoznate
Živila, ki lahko hitro zvišajo prenizko raven krvnega sladkorja
Živila, ki lahko hitro zvišajo prenizko raven krvnega sladkorja
Največjo škodo si delate z nerealnimi cilji
Največjo škodo si delate z nerealnimi cilji
cekin
Portal
Hrvat z novo taktiko osvojil skoraj 360.000 evrov na Eurojackpotu!
Visoke kazni na avstrijskih cestah: ne pozabite na veljavno vinjeto!
Visoke kazni na avstrijskih cestah: ne pozabite na veljavno vinjeto!
Nujno razmislite o spremembi, če uporabljate te kode PIN
Nujno razmislite o spremembi, če uporabljate te kode PIN
Prepoznajte svojega šefa in se izognite stresu
Prepoznajte svojega šefa in se izognite stresu
moskisvet
Portal
Tehnika hoje, ki učinkovito pomaga pri izgubi telesne maščobe
Spoznajte otok, o katerem trenutno govori ves svet
Spoznajte otok, o katerem trenutno govori ves svet
Podprla talce Hamasa: je šla čez mejo?
Podprla talce Hamasa: je šla čez mejo?
Brisalci: Kako pogosto jih je treba menjati?
Brisalci: Kako pogosto jih je treba menjati?
dominvrt
Portal
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
Zimsko mulčenje vrta: kdaj je koristno in kdaj škodljivo
Zimsko mulčenje vrta: kdaj je koristno in kdaj škodljivo
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Super recept s proseno kašo, ki ni sladica
Super recept s proseno kašo, ki ni sladica
voyo
Portal
Čao Bela
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450