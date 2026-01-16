Očeta išče že šest dni: 'To mu ni podobno'

David Grošelj z družino in prijatelji očeta 51-letnega Igorja Grošlja išče že šesti dan zapored. Aktivirane so različne policijske enote, domači pa se neprestano vozijo od mesta do mesta ter na njegovo izginotje opozarjajo s plakati.

Začelo se je v soboto. Po manjšem prepiru z ženo se je 51-letnik usedel v avto in odpeljal. Ker ga v nedeljo ni bilo domov, so domači postali zaskrbljeni. "Policija je prišla domov, zbrala podatke, potem je preiskala hišo, preiskala je delavnico," pripoveduje sin.

Naslednji dan so s pomočjo javnosti v Celju na parkirišču Tuš Cash&Carry našli očetov avto. Sodeč po telefonskem signalu, se je 51-letnik od tam peš odpravil proti centru mesta, nato pa se odpeljal do Ljubljane. Kako, ni jasno.

Dnevnik njegovih klicev kaže, da je na železniški postaji poklical taksi, ki ga je odpeljal v nočni klub na Tržaški. Čez uro ali dve naj bi znova poklical taksi, ki naj bi ga peljal nazaj na postajo. Nato se sled za njim izgubi, zaznali so le še njegov telefonski signal – v več kot 40 kilometrov oddaljenem naselju Veliki Gaber v občini Trebnje.

"Ne, to mu ni podobno, zato ker čez noč ni bil nikoli od doma. Nikoli. Edino, kar je meni razlaga, da je bila glava prepolna, da je bil živčen, da je imel dosti vsega, da se je sam želel umakniti v upanju, da ne vem, da se bo še vrnil, da si ne bo kaj naredil," razmišlja David.

Ljudi zato prosi: opazujte okolico, mimoidoče in mu tako pomagajte. "Ali se je peljal z vlakom, ali je šel z avtobusom in da je bila to samo brezglava pot, bog ve kam. Drugega ne morem reči, ne vem, ne vem."