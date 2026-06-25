Očetovstvo danes: od izzivov do pričakovanj

V oddaji Svet na Kanalu A smo v goste povabili Miho Goršina , ustvarjalca prvega slovenskega podkasta za otroke Očka se pofočka in ga izprašali o sodobni vlogi očeta, izzivih očetovstva in spreminjajočih se pričakovanjih v družbi. Po njegovem mnenju se sodobni oče razlikuje od družine do družine, a današnji oče opravlja tudi druga opravila, ne več zgolj tradicionalno moških: "Sodobni očetje dosti več pripomorejo h gospodinjstvu. Operejo stvari, kuhajo, otroka odpeljejo k zdravniku in z njim nakupujejo oblačila. Te vloge so postale manj definirane, kar je dobro." Tudi med seboj se očetje vedno bolj pogovarjajo o pritiskih, strahovih in svojih izkušnjah, za razliko od prejšnjih generacij, ko je to še veljalo za družbeni tabu. "Biti ranljiv je nekaj dobrega in pozitivnega, ker lahko kasneje tudi druga čustva izrazimo," pojasnjuje ustvarjalec platforme Očka se pofočka, ki je tudi sam odraščal v prijetnem družinskem okolju.

Očetje se danes soočajo z vse bolj drugačnimi težavami, od izgorelosti zaradi visokih pričakovanj, ki jih ustvarjajo družbena omrežja, do pritiska, da so še vedno primarni finančni steber družine. Goršin pravi, da se številni moški še vedno znajdejo pred odločitvijo, ali bodo otroku namenili čas ali denar: "Potrebno je poskrbeti za svojo družino. Vem, da je težko, ampak se da določiti, koliko časa bomo posvetili družini in koliko drugim stvarem."

Sodobni oče je tudi bolj "pozitivno" utrujen, saj ima več hobijev, načinov druženja in časa, ki ga lahko kakovostno preživi z otrokom. Za razliko od očetov imajo mame še vedno več podpornih skupin in prostorov za pogovor, kjer lahko delijo svoje občutke in izkušnje: "Tradicionalna moška vzgoja pravi, da moramo biti prvi in trdni, zato nam je to nenaravno. A če mi vzgojimo naše otroke, da znajo prepoznati, poimenovati in deliti čustva, je to velik korak za njihovo prihodnost."