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Slovenija

Očetovstvo danes: od izzivov do pričakovanj

Ljubljana, 25. 06. 2026 10.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Svet na Kanalu A
Miha Goršin

Vsako leto praznujemo materinski dan, dan otroka, pogosto pa pozabimo na še enega pomembnega družinskega člana – očeta. Ste vedeli, da smo v nedeljo obeleževali svetovni dan očetov, vsako leto ga praznujemo tretjo nedeljo v juniju. V zadnjem stoletju se je dojemanje očetovske vloge močno spremenilo. In kakšen sploh je sodobni oče?

V oddaji Svet na Kanalu A smo v goste povabili Miho Goršina, ustvarjalca prvega slovenskega podkasta za otroke Očka se pofočka in ga izprašali o sodobni vlogi očeta, izzivih očetovstva in spreminjajočih se pričakovanjih v družbi. Po njegovem mnenju se sodobni oče razlikuje od družine do družine, a današnji oče opravlja tudi druga opravila, ne več zgolj tradicionalno moških: "Sodobni očetje dosti več pripomorejo h gospodinjstvu. Operejo stvari, kuhajo, otroka odpeljejo k zdravniku in z njim nakupujejo oblačila. Te vloge so postale manj definirane, kar je dobro." Tudi med seboj se očetje vedno bolj pogovarjajo o pritiskih, strahovih in svojih izkušnjah, za razliko od prejšnjih generacij, ko je to še veljalo za družbeni tabu. "Biti ranljiv je nekaj dobrega in pozitivnega, ker lahko kasneje tudi druga čustva izrazimo," pojasnjuje ustvarjalec platforme Očka se pofočka, ki je tudi sam odraščal v prijetnem družinskem okolju.

Ustvarjalec podkasta Očka se pofočka pravi, da lahko tudi moški kuha in pelje otroka k zdravniku.
Ustvarjalec podkasta Očka se pofočka pravi, da lahko tudi moški kuha in pelje otroka k zdravniku.
FOTO: Svet na Kanalu A

Očetje se danes soočajo z vse bolj drugačnimi težavami, od izgorelosti zaradi visokih pričakovanj, ki jih ustvarjajo družbena omrežja, do pritiska, da so še vedno primarni finančni steber družine. Goršin pravi, da se številni moški še vedno znajdejo pred odločitvijo, ali bodo otroku namenili čas ali denar: "Potrebno je poskrbeti za svojo družino. Vem, da je težko, ampak se da določiti, koliko časa bomo posvetili družini in koliko drugim stvarem."

Sodobni oče je tudi bolj "pozitivno" utrujen, saj ima več hobijev, načinov druženja in časa, ki ga lahko kakovostno preživi z otrokom. Za razliko od očetov imajo mame še vedno več podpornih skupin in prostorov za pogovor, kjer lahko delijo svoje občutke in izkušnje: "Tradicionalna moška vzgoja pravi, da moramo biti prvi in trdni, zato nam je to nenaravno. A če mi vzgojimo naše otroke, da znajo prepoznati, poimenovati in deliti čustva, je to velik korak za njihovo prihodnost."

Miha Goršin je gostoval v oddaji Svet na Kanalu A.
Miha Goršin je gostoval v oddaji Svet na Kanalu A.
FOTO: Svet na Kanalu A

Kaj pa naši otroci potrebujejo od očetov? Predvsem podporo, varnost, prisotnost in da jih nekdo nasmeji.

Miha Goršin v prvem slovenskem podkastu za otroke Očka se pofočka raziskuje in razlaga svet na enostaven in zabaven način. Več o tej temi pa prisluhnite v celotnem pogovoru v oddaji Svet na Kanalu A.

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