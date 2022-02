Vinska sorta rebula je bila pred nekaj desetletji skoraj pozabljena, njen ugled pa na ravni "špricerja". Kljub temu je Zvonimir Simčič, dolgoletni direktor zadružne kleti Goriška brda, v njej videl izjemen potencial ter jo začel načrtno promovirati in širiti nasade. Zato velja za očeta rebule, danes, ko je to svetovno priznana sorta, pa so mu na Dobrovem odkrili spomenik.