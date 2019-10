Očistili vrtino v Dolu pri Hrastovljah, v katerih so našli kurilno olje

Vrtino P-19 so očistili s komprimiranim zrakom, zaradi slabih dotokov podzemne vode v vrtino in nizke prepustnosti apnencev pa je bilo med čiščenjem potrebno dodajanje vode.V vrtini so prebili čep in iz nje odstranili sediment ter oprali stene, so pojasnili na Agenciji RS za okolje (Arso).