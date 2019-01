Židan po poti Bratuškove: odgovornost prelaga na Šarca

Predsednik SD Dejan Židan je v izjavi za medije najprej izrazil sožalje ob smrti uslužbenca ministrstva za kulturo, nato pa pojasnil, da mu je Prešiček predstavil poročilo in odziv na obtožbe, ki so ga doletele v zadnjih dneh, ki ga mora posredovati premierju Marjanu Šarcu .

Kot je dejal, bodo naredili vse, da se razišče dogajanje na ministrstvu za kulturo, s čimer se sicer že ukvarja tudi policija, "da se ugotovijo dejanske razmere" in da bodo zadeve primerno sankcionirane.

Židan je priznal, da je Prešiček naredil napako, in sicer ker je "omogočil, da so bili devetkrat inštrumenti z ministrstva pripeljani na njegov konservatorij". Zaradi te napake "jih mora dobiti po prstih", je poudaril. In če je to napaka, zaradi katere bo moral odstopiti s položaja, bodo takšno premierjevo odločitev v SD spoštovali, je dejal.

Prešiček naj bi glasbene inštrumente prevažal kar v službenem vozilu

Minister Dejan Prešiček je sicer v oddaji 24UR ZVEČER dejal, da "ni oseba brez moralnih ali etičnih vrednot", in zatrdil, da ni nikoli metal ključev, kar je le ena od očitanih stvari. Na tragično smrt enega od zaposlenih na ministrstvu se je odzval, da je "zelo pretresen, da se je ta dogodek zgodil", in ob tem zanikal navedbe, da naj bi se med vožnjo drl nanj in mu grozil z disciplinskim postopkom.

Sporno je tudi, da naj bi minister Prešiček uslužbenca izkoriščal za prevoz, med drugim zasebnih glasbenih inštrumentov Prešičkove hčerke, in to kar v službenem avtomobilu. Pri Sindikatu kulture in narave Slovenije (Glosa) so premierja Marjana Šarca v pismu pozvali k razjasnitvi okoliščin in ukrepanju v primeru smrti uslužbenca ministrstva za kulturo. Šarec se je z ministrom sestal že v torek ter ga tudi pozval, da se opredeli do navedb iz pisma sindikata Glosa in uslužbencev ministrstva. Sum kaznivega dejanja preiskuje tudi policija.

Prešiček se je sicer že sestal s sindikatom Glosa, napovedal pa je tudi, da bodo organizirali zbor delavcev - neuradno v ponedeljek -, na katerem naj bi "vzpostavili dialog", da si povedo, "kaj se je dogajalo in zakaj je prišlo do tega tragičnega dogodka".

V koalicijskih LMŠ in SAB se na očitke še niso odzvali.

V SMC se zavzemajo za odpravo šikaniranja na delovnem mestu

Za nekatere stranke pa so očitki precej hudi. Prvak DeSUS Karl Erjavec meni, da je zadevo treba raziskati, predsednik vlade pa se bo glede na ugotovitve odločil, kako naprej. Če vse drži, kar je prišlo v javnost, potem za takšnega ministra v vladi ni več prostora, je dodal predsednik DeSUS. Je pa zagotovil, da v času, ko so ministrstvo vodili ministri iz vrst DeSUS, takšnih težav ni bilo.

Tudi v SMC po besedah vodje poslanske skupine Igorja Zorčiča ocenjujejo, da so očitki ministru precej hudi. Zorčič upa, da bo minister Šarcu znal pojasniti, kaj se je dogajalo in kateri od očitkov držijo. Spomnil je, da so na delu tudi organi pregona. "Če bodo odgovori zadovoljivi, bomo razumeli, da minister ostane. Če ne, pa bomo glede na očitke tudi razumeli, da mora oditi," je v izjavi v DZ dejal Zorčič in poudaril, da je del politike SMC glede delovnih razmerij tudi odprava šikaniranja na delovnem mestu.

"Ne bi bil vzgled, če bi na tako pomembnem delovnem mestu, kot je kulturno ministrstvo, dovolili šikaniranje in si zaprli oči," je opozoril Zorčič. Presoja glede zlorabe položaja pa je po njegovem mnenju v rokah premierja.

'Mobing in šikaniranje na delovnem mestu sta absolutno nesprejemljiva'

Iz največje stranke so sporočili le, da v SDS vlade Marjana Šarca niso podprli, torej niso glasovali niti za to, da položaj ministra za kulturo prevzame Prešiček.

V Levici po besedah vodje poslanske skupine Mateja T. Vatovca menijo, da se mora zadeva čim prej razjasniti. "Mobing in šikaniranje na delovnem mestu sta absolutno nesprejemljiva. Če gre za takšen primer, je odgovornost predsednika vlade, da ukrepa," je dejal Vatovec in ocenil, da so obtožbe resne. Kar zadeva očitkov glede zlorabe položaja pa je to po njegovem mnenju nekaj, kar ne pristoji ministru na takšni funkciji. Je pa po njegovih navedbah odgovornost premierja, da pove, kakšno je njegovo stališče in kako bo ukrepal.

Če trditve sindikata in zaposlenih na ministrstvu držijo, je po mnenju poslanke NSi Ive Dimic stanje na ministrstvu zaskrbljujoče. Opozorila je, da gre za odgovornost najvišjih funkcionarjev in poudarila, da je treba znati prevzemati objektivno in subjektivno odgovornost tudi na najvišji ravni.

Poslanka pričakuje, da bo Šarec deloval tako, kot je napovedal v začetku mandata, in sicer, da bo vpeljal etičnost in prevzemanje odgovornosti v primeru nepravilnosti. Glede prevažanja osebnih stvari v službenem vozilu pa je poslanka poudarila, da mora funkcionar vedeti, kakšna so pravila in kje je meja.

Po mnenju predsednika SNS Zmaga Jelinčiča pa prevažanje družinskih članov v službenem avtomobilu ni nič spornega oziroma je tisti, ki meni, da je to zloraba, "navaden socialistični tepec". Tudi očitki glede mobinga se mu zdijo nesmiselni.