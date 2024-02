Se strankarska kriminalka končuje? 'Bojim se, da se je šele dobro začelo'

Premier sicer pravi, da so obtožbe hude in da se je dolžan z njimi podrobneje seznaniti. Korljan je prepričan, da s tem premier igra počasno partijo šaha. "Na počasen način drži v negotovosti koalicijsko partnerico, s tem pa ji seveda jemlje avtoriteto. Na tak način se poskuša vzpostaviti v slovenskem političnem prostoru kot igralec odločitve." Kot je pojasnil, premier s politiko oziroma taktiko počasnih korakov, počasnih odločitev, zavlačuje, s tem pa pri koalicijski partnerici povzroča slabo voljo.

Kot je pa ocenil Novkovič, je glavna napaka Dominike Švarc Pipan to, da se ne umakne in ne prepusti nekomu drugemu, da preveri kaj se dogaja.

Trenja v političnih vrstah sta v oddaji 24UR Zvečer komentirala podkaster in politični analitik Antiša Korljan in urednik Podjetne Slovenije Goran Novkovič.

Očitkov na račun stranke SD pa vedno več

Predsednica stranke Tanja Fajon je v pismu članstvu ocenila, da je po zahtevi za odhod ministrice prišlo do pogroma nad stranko SD. "Oni so svoje povedali, nekoč, pred 20 leti, bi to po avtomatizmu pomenilo, da predsednik vlade odreagira tako kot koalicijska partnerica predlaga oziroma pričakuje. V stranki so izstrelili municijo, ki so jo imeli in zdaj lahko samo čakajo," je pojasnil Korljan.

Novkovič je prepričan, da se tukaj jasno vidi napačna odločitev o prevelikem številu ministrov. "Več ministrov, več težav," je bil jasen. In kot je dodal, je to ugotovil tudi predsednik vlade, ampak na žalost prepozno.

"Vsi skupaj se moramo vprašati, kaj imamo pravzaprav od tega čemur danes rečemo politika? Ne prav veliko. Politika se ukvarja, v absolutno preveliki meri, sama s sabo, medtem pa podsistemi stojijo, stavke se dogajajo, nanje pa ni odgovora," je dodal Korljan.