Očitki nekdanjemu vodji SDT: 'Cenimo trud, a ni efekta'

Nekdanji vodja Specializiranega državnega tožilstva (SDT), danes vrhovni državni tožilec Harij Furlan, je članom preiskovalne komisije odgovarjal na vprašanja o delu SDT na področju preiskovanja korupcije v zdravstvu. Kot je povedal, so na SDT tožilci, specializirani za to področje, a je tožilcev na SDT premalo, zato vsi vodijo več primerov. Sam se je o posameznih preiskavah poučil, če ga je tožilec z zadevo seznanil, a tožilci so pri svojem delu samostojni, je poudaril.

Na kritike poslancev, da preiskave trajajo zelo dolgo, je odgovoril, da so postopki preiskave korupcije res predolgi, a razloge za to vidi v tem, da vpleteni ne želijo sodelovati z organi pregona. Opomnil je tudi na zastaralne roke za korupcijska kazniva dejanja, ki so krajši – trajajo recimo 10 let. Poleg tega procesni instituti omogočajo zavlačevanje postopkov preiskave. Kot največji problem pa je označil samo odkrivanje koruptivnih dejanj in zbiranje dokazov. "Eno je, če vam nekdo nekaj reče, drugo pa je zbrati ustrezne dokaze in pripraviti osebo, da bo pričala pred preiskovalnim sodnikom. Šele to je dokaz," je dejal.

"Cenimo trud, a ni efekta," je nekdanjemu vodji SDT dejala predsednica preiskovalne komisije Karen Furman (SDS). "Ste javni organ. Pričakovani so neki rezultati, ne pa da po osmih letih številnih afer, ki jih razkrivajo mediji, ko imamo poročilo KPK in računskega sodišča, efekta organov pregona ni," je dodala.

Furlan je poudaril, da si tožilstvo želi hitrejših postopkov, zato so tudi predlagali ustanovitev enega specializiranega sodišča. A se to ni zgodilo, ker med deležniki ni bilo dovolj podpore. Kot je pojasnil, je težko nabrati 15 ali 20 sodnikov iz vse države, ki bi se bili pripravljeni voziti v službo v Ljubljano in izpostavljati v sojenjih v občutljivih zadevah. Spomnil je, da je v preteklosti predlagal tudi ukinitev sodne preiskave in uvedbo tožilske preiskave, a se tudi to ni zgodilo.

Na vprašanje Furmanove, ali je bil kdaj seznanjen s sumi nepravilnosti pri izvajanju javnih naročil v bolnišnicah, je Furlan dejal, da se mu zdi, da so bile določene preiskave, a da jih je bilo preveč, da bi bil na tekočem, poleg tega ni vseh usmerjalo SDT.

Domnevno sporno dobavljanje kolčnih vsadkov