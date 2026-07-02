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Slovenija

Očitki o hudi korupciji državnega sekretarja Jaklina: nezakonito prejel 60 tisočakov?

Ljubljana, 02. 07. 2026 18.31 pred 50 minutami 1 min branja 87

Avtor:
Nika Kunaver
Državni sekretar za infrastrukturo in župan Velike Polane Damijan Jaklin

Nova korupcijska afera, v središču pa desna roka ministra Vrtovca, Damijan Jaklin. Očitki kriminalistov in tožilcev so konkretni: nezakonito naj bi prejel več kot 60.000 evrov, večinoma v gotovini.

Desna roka prvaka Nove Slovenije in infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca, državni sekretar Damijan Jaklin, je znova v središču očitkov o hudi korupciji.

Kriminalisti pod vodstvom specializiranih tožilcev mu očitajo zlorabo položaja, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri gradnji osem milijonov evrov vrednega odseka pomurskega vodovoda.

Od fiktivne pogodbe do gotovine

Jaklin, ki ga bremeni tudi kazenska ovadba v aferi Dars, ko ga je vodil Valentin Hajdinjak, zdajšnji NSi-jev minister za obrambo, naj bi nezakonito prejel več kot 60.000 evrov, večinoma v gotovini, prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij.

Državni sekretar za infrastrukturo in župan Velike Polane Damijan Jaklin
Državni sekretar za infrastrukturo in župan Velike Polane Damijan Jaklin
FOTO: 24ur.com

Po naših neuradnih informacijah pa ga bo kmalu doletela obtožnica Specializiranega državnega tožilstva zaradi suma hude korupcije.

Več o novi korupcijski aferi v oddaji 24UR. Ne zamudite – ob 18.55.

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KOMENTARJI87

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street45
02. 07. 2026 19.22
Še začelo se ni dobr in sem že utrujen od te vlade in njihovih bedarij na vseh področjih.
Odgovori
0 0
MasteRbee
02. 07. 2026 19.19
Če bi bilo obrnjeno, bi sedaj pisalo o zlorabi institucij. Kar v redu je tako, odprimo kokice in počakajmo, da ni spet milni mehurček.
Odgovori
0 0
Pajo_36
02. 07. 2026 19.18
Prilagam citat Vesne Godine: kaj se čudite korupciji? Katoliki imamo podkupljivega boga, človek greši in nese denar v cerkev, ki mu grehe odpusti. In tako jovo na novo. Kako bi RKC sploh preživela, če tega ne bi bilo? Interes organizacije je tak, da ljudje čim več grešijo. To imamo v kulturi. Tako je to.
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-2
1 3
Franček
02. 07. 2026 19.17
A bom spet brisan, kaj je narobe, če sem g. vrtovca spraševal, kje je njegova NIČELNA TOLERANCA KORUPCIJE.
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+0
1 1
Šani
02. 07. 2026 19.15
Logar,kje si mešalec megle?
Odgovori
+4
5 1
MiliVanili65
02. 07. 2026 19.15
Desni tatovi,kolovodja je pa Vrtovec. Vse jasno že dolgo časa.
Odgovori
-2
3 5
tito73
02. 07. 2026 19.15
Janezov zlati prinašalec Anže je pa tiho...
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+2
4 2
PIKAPOLONICA1994
02. 07. 2026 19.14
Nič novega, kdaj in kje je kdo srečal poštenega politika...
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+2
3 1
Franček
02. 07. 2026 19.13
Anže, kje je tvoja načelnost?
Odgovori
+4
5 1
Influencer
02. 07. 2026 19.12
le zakaj me ta novica NE preseneca
Odgovori
+5
6 1
MasteRbee
02. 07. 2026 19.14
Zato ker vemo, da represivni organi kar na lepem oživijo, ko je leva stran v opoziciji.
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-1
4 5
Vinko ERRRR
02. 07. 2026 19.12
Za božjo voljo Jernej 😇😇
Odgovori
+4
5 1
Sortegilio
02. 07. 2026 19.11
Ta vlada ne bo dokoncala mandata. 100 % da se bo to uresnicilo.
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+7
10 3
Odisej25
02. 07. 2026 19.11
Ti janšisti ''bogaboječi'' NSijevci se vedno hudujejo, ko odkrijejo kakšno korupcijo v njihovih vrstah. Takrat, ko jo odkrijejo jo tudi ustrezno procesirajo. Zakaj Janša tega ni delal v svojih zdaj 4 mandatih? Zakaj ni odkrival korupcije na levi strani? A je ni bilo, ali so njegovi preiskovalci samo nesposobni?
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+3
5 2
MasteRbee
02. 07. 2026 19.12
bo sedaj nek nov organ za to. Hlače se očitno že tresejo.
Odgovori
+1
1 0
Franček
02. 07. 2026 19.10
Kje je sedaj logar?
Odgovori
+11
11 0
jezenslovenec
02. 07. 2026 19.10
Kar ste volili, to imate. Naj vam vse pokradejo.
Odgovori
+7
10 3
MasteRbee
02. 07. 2026 19.11
Heh, krade se od danes?
Odgovori
+0
2 2
MiliVanili65
02. 07. 2026 19.16
točno tako,do spodnjih hlač
Odgovori
0 0
MasteRbee
02. 07. 2026 19.09
Je samo eden izmed 58.333 Slovencev?
Odgovori
+0
1 1
Groucho Marx
02. 07. 2026 19.07
Grdo, ampak nič grše kot to, kako je do vsaj 100x večjega bogastva prišla 'cenjena' predsednica republike.
Odgovori
-4
5 9
Groucho Marx
02. 07. 2026 19.22
Vrabci na strehah že čivkajo o njenih t.i. davčnih optimizacijah in oazah, ona nas pa poziva k vestnemu plačevanju davkov. Komedija.
Odgovori
0 0
JB2024
02. 07. 2026 19.07
Desničarska kravata in levičarske zapestnice.
Odgovori
+3
3 0
Vrhovni poveljnik
02. 07. 2026 19.05
NSijevci se le spovejo, dajo cerkvi donacijo, greh je odpuščen, pa lahko mirne vesti kradejo dalje. Proti SDSovcem so pa pravi kurji tatovi. No, za desnega volilca je edino pomembno, da bo njegov vnuk še lahko pel slovenske pesmi, ki jih je napisal Thompson.
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+13
15 2
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