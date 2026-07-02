Očitki o hudi korupciji državnega sekretarja Jaklina: nezakonito prejel 60 tisočakov?

Desna roka prvaka Nove Slovenije in infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca, državni sekretar Damijan Jaklin, je znova v središču očitkov o hudi korupciji.
Kriminalisti pod vodstvom specializiranih tožilcev mu očitajo zlorabo položaja, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri gradnji osem milijonov evrov vrednega odseka pomurskega vodovoda.
Od fiktivne pogodbe do gotovine
Jaklin, ki ga bremeni tudi kazenska ovadba v aferi Dars, ko ga je vodil Valentin Hajdinjak, zdajšnji NSi-jev minister za obrambo, naj bi nezakonito prejel več kot 60.000 evrov, večinoma v gotovini, prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij.
Po naših neuradnih informacijah pa ga bo kmalu doletela obtožnica Specializiranega državnega tožilstva zaradi suma hude korupcije.
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