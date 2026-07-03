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Slovenija

Očitki o korupciji Jaklina: podkupovali naj bi ga tudi z Lego kockami

Ljubljana, 03. 07. 2026 19.52 pred 9 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Nika Kunaver
Damijan Jaklin

Razkrivamo nove podrobnosti očitkov o koruptivnosti desne roke Jerneja Vrtovca – Damijana Jaklina. Od katerega posla naj bi dobil 15-odstotno provizijo? Podkupovali naj bi ga tudi z Lego kockami.

Minister za infrastrukturo in prvak Nove Slovenije (NSi) Jernej Vrtovec dan po razkritju, da je njegova desna roka, državni sekretar Damijan Jaklin, domnevno prejel več kot 60.000 evrov podkupnine, za zdaj ne bo potegnil nobene politične poteze. Molči tudi Jaklin. Mi pa razkrivamo nove podrobnosti korupcijske afere. Kriminalisti so med hišnimi preiskavah med drugim našli osnutek pogodbe, po kateri bi Jaklinu za pridobitev posla, financiranega z evropskimi sredstvi, pripadla 15-odstotna provizija.

Kako je potekalo domnevno podkupovanje? 3000 evrov gotovine je iz svojega sefa dvignil skesanec, ki je sporne korupcijske posle Damijana Jaklina tudi prijavil kriminalistom. Denar je nato predal svoji nekdanji ženi Jani Habjan, lastnici in zastopnici domžalskega podjetja JHP, ta pa ga je v svoji pisarni izročila Jaklinu.

Skupaj naj bi prejel več kot 60.000 evrov protipravne premoženjske koristi, izhaja iz dokumentacije, s katero v uredništvu neuradno razpolagamo.

Večino denarja naj bi Jaklin prejel v gotovini, del domnevne podkupnine pa tudi v obliki daril. Tako naj bi za njegovega sina med drugim nakupili Lego kocke v vrednosti 662 evrov.

Jaklin tudi danes pred kamero ni želel. Pisno pa sporoča, da v tej fazi zadeve ne more komentirati. In – da nikoli ni zahteval ali prejel nedovoljene koristi in nikoli ni zlorabil javne funkcije za osebne interese.

"V tej fazi ne morem celovito odgovoriti na enostranske in selektivne očitke. /.../ Nikoli nisem zahteval ali prejel nedovoljene koristi in nikoli nisem zlorabil javne funkcije za osebne interese," odgovarja Jaklin.

A pozor. Posel s fiktivno pogodbo med srbskim gradbincem vodovoda Pomurje, podjetjem MPP Jedinstvo, in podjetjem Jane Habjan, ki je po naročilu države izvajalo nadzor nad gradnjo vodovoda – večina denarja naj bi prek slamnatih podjetij končala pri Jaklinu – kot kaže ni bi bil edini sporni posel med Habjanovo in Jaklinom.

Kot smo neuradno izvedeli so namreč kriminalisti v hišnih preiskavah našli tudi naslednje: "... je bil pri pregledu računalnika Jane Habjan najden osnutek Pogodbe o poslovnem sodelovanju, kjer je Jana Habjan v drugem členu opredelila, da Damijanu Jaklinu za pridobljen posel v zvezi črpanja EU sredstev pripada 15-odstotna provizija od vrednosti posla".

In še druga pogodba med Habjanovo in Jaklinom: "... je bil pripravljen tudi osnutek Dogovora o nerazkrivanju informacij".

Jana Habjan pisno vse očitke zavrača. Tudi danes pred kamero ni želela stopiti. Pravi, da sporne pogodbe niso bile nikoli sklenjene, osnutke pogodb in Excelovo tabelo z imenom 'Damijan', v kateri so zapisani delitev denarja in provizije, pa da je pripravil skesanec, tudi sam osumljen v tej zadevi.

Čeprav iz dokumentacije izhaja, da kriminalisti razpolagajo s forenzično sledjo, ki kaže, da je tabelo nazadnje spreminjala prav ona.

V NSi medijska razkritja domnevnih korupcijskih poslov svojega vidnega člana označujejo za politični pregon. Namesto soočenja z očitki in politične odgovornosti od njega ne terjajo niti v stranki, niti minister Jernej Vrtovec.

Damijan Jaklin korupcija očitki pomurski vodovod provizija podkupnina

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devlon
03. 07. 2026 20.02
jaz mam ene Legice za njega...
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