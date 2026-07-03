Očitki o korupciji Jaklina: podkupovali naj bi ga tudi z Lego kockami

Minister za infrastrukturo in prvak Nove Slovenije (NSi) Jernej Vrtovec dan po razkritju, da je njegova desna roka, državni sekretar Damijan Jaklin, domnevno prejel več kot 60.000 evrov podkupnine, za zdaj ne bo potegnil nobene politične poteze. Molči tudi Jaklin. Mi pa razkrivamo nove podrobnosti korupcijske afere. Kriminalisti so med hišnimi preiskavah med drugim našli osnutek pogodbe, po kateri bi Jaklinu za pridobitev posla, financiranega z evropskimi sredstvi, pripadla 15-odstotna provizija.

Kako je potekalo domnevno podkupovanje? 3000 evrov gotovine je iz svojega sefa dvignil skesanec, ki je sporne korupcijske posle Damijana Jaklina tudi prijavil kriminalistom. Denar je nato predal svoji nekdanji ženi Jani Habjan, lastnici in zastopnici domžalskega podjetja JHP, ta pa ga je v svoji pisarni izročila Jaklinu. Skupaj naj bi prejel več kot 60.000 evrov protipravne premoženjske koristi, izhaja iz dokumentacije, s katero v uredništvu neuradno razpolagamo. Večino denarja naj bi Jaklin prejel v gotovini, del domnevne podkupnine pa tudi v obliki daril. Tako naj bi za njegovega sina med drugim nakupili Lego kocke v vrednosti 662 evrov. Jaklin tudi danes pred kamero ni želel. Pisno pa sporoča, da v tej fazi zadeve ne more komentirati. In – da nikoli ni zahteval ali prejel nedovoljene koristi in nikoli ni zlorabil javne funkcije za osebne interese.

"V tej fazi ne morem celovito odgovoriti na enostranske in selektivne očitke. /.../ Nikoli nisem zahteval ali prejel nedovoljene koristi in nikoli nisem zlorabil javne funkcije za osebne interese," odgovarja Jaklin.