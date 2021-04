Očitki Salonitu Anhovo: 'Voda iz črpališča se uporablja tudi za druge namene'

"Vodno dovoljenje je dobilo podjetje, ki je v preteklosti že kršilo namen vodnega dovoljenja ter je jasno izrazilo, da to namerava početi tudi v prihodnje. Organi bi morali podjetju dovoljenje po uradni dolžnosti odvzeti že lani, ko se je vedelo za napačno rabo vodnega dovoljenja. Prepričani smo, da do izdaje novega oz. podaljšanja starega dovoljenja ne bi smelo priti, če bi upravni organ vedel in upošteval, da se voda iz črpališča uporablja tudi za druge namene," je civilna iniciativa Danes zapisala v sporočilu za javnost.

Kot so dodali, je Salonit v preteklosti že večkrat uporabljal črpališče za tehnološko vodo za oskrbo prebivalcev s pitno vodo mimo predpisov in zakonodaje. S tako nedovoljeno prakso namerava nadaljevati tudi v prihodnje, kar je razvidno iz podpisane pogodbe o opravljanju storitev na vodarni Močila.

Zapisali so še, da se vodno dovoljenje po veljavnem zakonu o vodah lahko uporablja samo za namene, za katere je bilo pridobljeno. Vodno dovoljenje za oskrbo s pitno vodo, ki ni samo za lastno rabo, pa lahko pridobi le država ali občina. Zakon o vodah določa, da ministrstvo za okolje in prostor odvzame vodno dovoljenje po uradni dolžnosti, če ugotovi, da je upravičenec kršil akte, ki se nanašajo na namen.

"Poslali smo dopis na ministrstvo za okolje in prostor, direkcijo RS za vode ter inšpektoratu za okolje in prostor, v katerem smo opozorili na prej omenjena dejstva. Pričakujemo, da bo inšpektorat za okolje in prostor ugotovil napačno rabo voda v preteklih letih ter bo glede tega izdal dokončno odločbo,"so pojasnili svoje mnenje.

Prepričani so, da bi morali podjetja, ki delujejo nezakonito in mimo predpisov, sankcionirati. "Najmanj, kar bi bilo treba narediti, je, da se jim odvzame tista dovoljenja, za katera niso delali po predpisih oz. so jih večkrat kršili," so sklenili.

Direkcija za vode: dovoljenje zgolj za tehnološke namene

Za pojasnila smo se obrnili na direkcijo za vode, kjer so nam pojasnili, da je bilo vodno dovoljenje podaljšano pod nespremenjenimi pogoji rabe vode in je izdano zgolj za neposredno rabo vode za tehnološke namene. "Salonit Anhovo d.d. s podeljeno vodno pravico lahko vodo iz reke Soče rabi zgolj za potrebe tehnološke rabe," so poudarili.

"Za gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo na predmetnem mestu odvzema reke Soče druga vodna pravica ni podeljena, niti postopek izdaje vodnega dovoljenja ni v teku. V primeru, da se voda iz reke Soče rabi tudi za potrebe oskrbe s pitno vodo, se tovrstna kršitev določil Zakona o vodah (raba vode brez vodnega dovoljenja) ugotavlja izključno v okviru inšpekcijskega postopka na Inšpektoratu za okolje in prostor, podlaga za postopek pa je 181. člen Zakona o vodah,"so še dodali.

Salonit Anhovo: Nikoli nismo kršili vodnega dovoljenja

Odzvali so se tudi v Salonitu Anhovo, kjer so poudarili, da Salonit ni nosilec dejavnosti priprave pitne vode, družba Salinvest izvaja le nekatere storitve za občinsko javno službo. "V skladu z zakonodajo je priprava pitne vode v upravljanju občinske javne službe (režijski obrat), ki je leta 2013 pridobila vodno dovoljenje."

V Salonitu poudarjajo še, da so nosilec vodnega dovoljenja za tehnološko vodo, ki jo uporabljajo za hlajenje naprav v procesu proizvodnje cementa, ki nikoli ne prihaja v kontakt s snovmi iz procesa in zato ni onesnažena. Vodno dovoljenje, ki ga imajo, se torej nanaša izključno na tehnološko (hladilno) vodo. Uporaba hladilne vode nima nikakršne povezave z razvodom pitne vode.

"Salonit Anhovo ni nikoli kršil vodnega dovoljenja, kar potrjujejo tudi različne inšpekcije, ki niso nikoli ugotovile nikakršnih kršitev," so še zapisali v odgovoru.