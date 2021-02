Številni očitki za družbeno omrežje, priljubljeno med otroci in najstniki

TikTokova politika virtualnih valut je nepoštena do uporabnikov, je druga očitana kršitev. Kot so zapisali v ZPS: "Uporabniki lahko v aplikaciji kupijo virtualne kovance, ki jih nato uporabljajo za kupovanje daril znanim osebnostim na TikToku, ki so jim všeč. Vendar TikTokova politika virtualnih valut vsebuje nepoštene pogodbene pogoje in zavajajoče prakse, na primer absolutno pravico TikToka do spreminjanja menjalnega razmerja med virtualnimi kovanci in darili v svojo korist."

Kot so zapisali, je prvi očitek, da TikTok uporablja nepoštene pogodbene pogoje : "Mnogi med njimi so nejasni, dvoumni in v korist TikToka. Določila o avtorskih pravicah pa TikToku dajejo neomejeno pravico do uporabe, distribuiranja in reproduciranja posnetkov, ki jih objavijo uporabniki TikToka, brez kakršnega koli nadomestila."

TikTok je platforma za deljenje videov, ki je med drugim zelo popularna tudi med otroci in najstniki. Iz zadnjih raziskav izhaja, da TikTok krši pravice potrošnikov, otrok ter najstnikov pa ne varuje pred prikritim oglaševanjem in neprimerno vsebino, sporočajo iz Zveze potrošnikov Slovenije.

TikToku očitajo še, da ni sprejel ukrepov, s katerimi bi zavaroval otroke in najstnike pred prikritim oglaševanjem in potencialno škodljivimi vsebinami: "TikTok podjetjem omogoča načine oglaševanja na platformi, ki pripomorejo k razširjanju prikritega oglaševanja. Med njimi so razni izzivi, s katerimi spodbujajo uporabnike k ustvarjanju vsebine za določen izdelek, z vključitvijo ključnikov blagovnih znamk. Ker se takšni izzivi pogosto razširjajo s pomočjo t. i. spletnih vplivnežev, uporabniki spregledajo komercialni namen teh izzivov. Otroci in najstniki tudi zelo hitro lahko pridejo do zanje neprimernih vsebin, pred katerimi jih TikTok ne varuje ustrezno."

Zadnja izmed očitanih kršitev se glasi, da TikTok uporablja zavajajoče prakse pri obdelavi osebnih podatkov uporabnikov: "TikTok uporabnikov ne obvešča jasno, še posebno otrok in najstnikov, o bistvenih informacij, na primer katere njihove osebne podatke zbira, za kakšne namene in iz katerih zakonitih razlogov. Ker bi šlo lahko za kršitev Splošne uredbe o varstvu podatkov, so bili nanje opozorjeni nadzorni organi za varstvo osebnih podatkov, ki že preiskujejo TikTokove prakse."

ZPS skupaj z BEUC in njegovimi članicami želi, da nadzorni organi uvedejo celovito preiskavo TikTokovih politik in praks ter zagotovijo, da so te v skladu s pravicami potrošnikov v EU. Poudarjajo, da bi TikTok moral uporabnikom zagotavljati potrebne bistvene informacije o svojem poslovnem modelu in načinih obdelave osebnih podatkov in prenehati z uporabo nepoštenih pogojev in praks. Jasno bi jih moral opozarjati tudi na finančne posledice kupovanja virtualnih daril svojim idolom. Še posebno otroke in najstnike, ki predstavljajo velik del TikTokovih uporabnikov, pa bi moral ščititi pred izpostavljenostjo prikritemu oglaševanju in neprimernim vsebinam.