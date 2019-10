Očitki tudi Jakliču: je 2015 Janšo prosil za posredovanje pri 'naklonjenih' medijih?

Spor med ustavnima sodnikoma Klemnom Jakličem in Matejem Accettom dobiva nove razsežnosti. Potem, ko je Jaklič Accettu očital zavajanje ustavnega sodišča in pristranskost, zaradi katere da bi se moral Acceto izločiti, se čedalje glasneje pojavljajo tudi očitki na račun Jakliča. Ta se je v preteklosti večkrat odkrito pojavil kot podpornik Janeza Janše in s stranko SDS, kot piše Dnevnik, gojil tesne stike, danes pa je sodnik poročevalec v zadevi o oceni ustavnosti proračunov, ki jih je vložila SDS.

Jaklič prosil Janšo, da intervenira pri "naklonjenih" medijih?

Jaklič je imel aprila 2015 govor pred sedežem vrhovnega sodišča, kjer so se tiste dni zbirali podporniki Odbora 2014, ki so ga organizirali simpatizerji stranke SDS zaradi nestrinjanja s sodnim postopkom in obsodbo Janeza Janše, še piše časnik. Jaklič je izrekel nekaj hudih besed na račun države in pravosodja, a naj po govoru ne bi bil zadovoljen z odmevnostjo svojih besed, zato je Janezu Janši napisal elektronsko sporočilo, v katerem ga je prosil, da razširi njegove besede "v naklonjenih medijih". Pritoževal naj bi se, da so njgeov govor mediji ignorirali. "Vendar to, kar je na tej strani napisano, je pomembno in bistveno, da bi se razvedelo. Zato mislim, da bi bilo najbrž precej koristno to vseeno razširiti po medijih, ki so nam pač dostopni," je zapisal.