Očitki Uraniču: 'Asfalt bo težko vrnil, naj pa, če je kriv, vrne mandat'

Eden vidnejših poslancev Svobode Teodor Uranič se je znašel pod drobnogledom policije. V vlogi predsednika sveta krajevne skupnosti naj bi namreč po lastnih željah prilagodil zapisnik in spremenil vrstni red investicij. Na to so, kot pojasnjuje svetnik, prvi opozorili razburjeni občani.

Tudi nadzorni odbor je že zaključil obravnavo ravnanja poslanca, a neuradno zato, ker jim ta ni želel poslati ključnih dokumentov. "Sigurno nas ni prepričal s pojasnili," pravi Poponik, saj da bi sicer verjetno predložil dokumente. "Tako pa kakršnihkoli dokazov niti svetniki, kaj šele javnost, nismo videli," pojasnjuje Popotnik.

In kaj pravi poslanec največje vladne stranke? Pred kamere, kljub našemu zaprosilu, ni želel. Iz stranke pa so odgovorili le: "Teodor Uranič zadeve ne želi več komentirati, ker je že večkrat vse očitke utemeljeno zavrnil".

In če se potrdijo sumi, da je poslanec ponaredil dokumentacijo in si s tem, tako rekoč z občinskim denarjem, uredil cesto do domačije? "Kot od vsakega funkcionarja se pričakuje najmanj da odstopi s svojega položaja. Saj asfalta ne more vrnit," pravi Poponik.

80.000 vredne občinske investicije, kot pojasnjuje, zaradi interesa preiskave, ne komentira niti župan Zoran Poznič, nam je pa potrdil, da so kriminalisti že potrikali na vrata občine in s tem v zvezi opravili tudi več zaslišanj.